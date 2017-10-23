нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)

Новый комментарий
 

нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)

***

спасибо

 
Artsem_K:

нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)

***

спасибо


Форум: как вставить картинку

 
Artsem_K:

нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)\

Загляните во вкладку Маркет в Индикаторах



[Удален]  

пробую присоединить к графику - ничего не происходит


[Удален]  

нажимаю "скачать демо" (news on chart mt5) - ничего не происходит. начинает бесить 

 
Artsem:

нажимаю "скачать демо" (news on chart mt5) - ничего не происходит. начинает бесить 


картинки, логи, пароли

 
Artsem:

нажимаю "скачать демо" (news on chart mt5) - ничего не происходит. начинает бесить 


Ссылки и программы корректно работают на сайте.
1. Для использования программы ее нужно скачать с сайта выполнив инструкции по установки.
2. Присоединить программу к графику на терминале. Как это сделать можно почитать справку в терминале. Путь в справке - "Клиентский терминал /Автотрейдинг / Советники / Запуск.
[Удален]  
Morexod:

Ссылки и программы корректно работают на сайте.
1. Для использования программы ее нужно скачать с сайта выполнив инструкции по установки.
2. Присоединить программу к графику на терминале. Как это сделать можно почитать справку в терминале. Путь в справке - "Клиентский терминал /Автотрейдинг / Советники / Запуск.

https://www.mql5.com/en/market/product/7246

я нажал скачать демо - ... - protocol

ничего : (

 
Artsem:

https://www.mql5.com/en/market/product/7246

я нажал скачать демо - ... - protocol

ничего : (


После клика на "Скачать демо" у Вас в браузере ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ такое всплывающее окно:

Всплывающее окно выбора терминала

Если такого окна нет - ищите проблемы на своём компьютере (пиратская операционная система, всякие блокираторы рекламы и всплывающих окон ...).

[Удален]  

да, он появлялся (...), я нажал, а потом вверху браузера появилось что-то про мт5-протокол, я нажал, и ничего : (

 
Artsem:

да, он появлялся (...), я нажал, а потом вверху браузера появилось что-то про мт5-протокол, я нажал, и ничего : (


Скриншоты, скриншоты и ещё раз скриншоты....

12
Новый комментарий