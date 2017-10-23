нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)
нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)
***
спасибо
нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)\
Загляните во вкладку Маркет в Индикаторах
пробую присоединить к графику - ничего не происходит
нажимаю "скачать демо" (news on chart mt5) - ничего не происходит. начинает бесить
нажимаю "скачать демо" (news on chart mt5) - ничего не происходит. начинает бесить
картинки, логи, пароли
нажимаю "скачать демо" (news on chart mt5) - ничего не происходит. начинает бесить
Ссылки и программы корректно работают на сайте.
1. Для использования программы ее нужно скачать с сайта выполнив инструкции по установки.
2. Присоединить программу к графику на терминале. Как это сделать можно почитать справку в терминале. Путь в справке - "Клиентский терминал /Автотрейдинг / Советники / Запуск.
Ссылки и программы корректно работают на сайте.
1. Для использования программы ее нужно скачать с сайта выполнив инструкции по установки.
2. Присоединить программу к графику на терминале. Как это сделать можно почитать справку в терминале. Путь в справке - "Клиентский терминал /Автотрейдинг / Советники / Запуск.
https://www.mql5.com/en/market/product/7246
я нажал скачать демо - ... - protocol
ничего : (
https://www.mql5.com/en/market/product/7246
я нажал скачать демо - ... - protocol
ничего : (
После клика на "Скачать демо" у Вас в браузере ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ такое всплывающее окно:
Если такого окна нет - ищите проблемы на своём компьютере (пиратская операционная система, всякие блокираторы рекламы и всплывающих окон ...).
да, он появлялся (...), я нажал, а потом вверху браузера появилось что-то про мт5-протокол, я нажал, и ничего : (
да, он появлялся (...), я нажал, а потом вверху браузера появилось что-то про мт5-протокол, я нажал, и ничего : (
Скриншоты, скриншоты и ещё раз скриншоты....
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нажимаю - ничего не происходит (загрузка демо-индикатора)
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спасибо