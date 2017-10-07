Как математически объяснить очень резкое большое изменение котировки - страница 2
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Я так и делаю) Проблема в том, что считать порогом) В этом все задача. Как вычислить порог по предыдущим 10 минутам, чтобы это был действительно скачок
Я так и делаю) Проблема в том, что считать порогом) В этом все задача. Как вычислить порог по предыдущим 10 минутам, чтобы это был действительно скачок
Самое простое. Среднее мин и макс за 600 наблюдений(10мин). y = порог.
x = abs((N - (N+0.5))
y = avg(max(x,600), min(x,600))
Самое простое. Среднее мин и макс за 600 наблюдений(10мин). y = порог.
x = abs((N - (N+0.5))
y = avg(max(x,600), min(x,600))
Можно и более плавно сделать, если брать простое среднее за те же N периодов.
Рис. 1. Синяя линия - средняя волатильность, красная линия - единичная.
Я же говорю - методов множество, как и подметодов. Плохо, что толку от них нет ))
Можно и более плавно сделать...Я же говорю - методов множество...
Да, никто и не спорит.
Вот движение цены на каких-то новостях, можно посмотреть по дате на метках
А я отмеряю это при помощи фракталов. Если расстояние между фракталом вниз и фракталом вверх больше N, тогда резкий скачок. Но там будет запаздывание на 2 свечи, т.к фракталы рисуются с задержкой