Горизонтальные линии сетки на графике индикатора

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Нужны просто горизонтальные линии координатной сетки с неким (лучше заданным) шагом на separate_window графике индикатора. Как сделать?

Да, определенного диапазона значений изменения индикатора не существует.

 

Взять минимум и максимум значений индикатора за всю его историю и отобразить от нуля с заданным шагом. Далее с каждым тиком следить отслеживать обновление найденных экстремумов и дорисовывать новый уровень, если обновлен экстремум.

 
Ihor Herasko:

Взять минимум и максимум значений индикатора за всю его историю и отобразить от нуля с заданным шагом. Далее с каждым тиком следить отслеживать обновление найденных экстремумов и дорисовывать новый уровень, если обновлен экстремум.

Не подходит. График должен автомасштабироваться на всю область отображения. Свойств, типа шаг сетки и отбражать/скрыть сетку, вроде не существует, или я не нашел.

Программно, имхо, не вариант - будет дергаться. В принципе, хотелось бы как на ценовом графике.

 
Yuriy Asaulenko:

Не подходит. График должен автомасштабироваться на всю область отображения. Свойств, типа шаг сетки и отбражать/скрыть сетку, вроде не существует, или я не нашел.

Программно, имхо, не вариант - будет дергаться. В принципе, хотелось бы как на ценовом графике.


Как в главном окне графика (на ценовом графике) или как это реализовано в индикаторах с уровнями, например в RSI ?

 
Alexander Voronkov:

Как в главном окне графика (на ценовом графике) или как это реализовано в индикаторах с уровнями, например в RSI ?

Как в главном окне ценового графика. В RSI - там что-то типа

   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,20);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,80);
//--- set maximum and minimum for subwindow 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,0);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,100);

Вообще, странно, что в МТ сетки автоматом нет.

 
Alexander Voronkov:

Как в главном окне графика (на ценовом графике) или как это реализовано в индикаторах с уровнями, например в RSI ?


Yuriy Asaulenko:

Как в главном окне ценового графика. В RSI - там что-то типа

Вообще, странно, что в МТ сетки автоматом нет.


Имеется в виду, уровни должны быть статичными ?

 
Alexander Voronkov:

Имеется в виду, уровни должны быть статичными ?

Имеются в виду не уровни, а сетка на графике с каким-то шагом (типа, как на ценовом графике).  Хотя бы для сравнения значений индикатора во времени.


 
Yuriy Asaulenko:

Не подходит. График должен автомасштабироваться на всю область отображения.

Не пойму, что из предложенного мною не встраивается в эту модель?

Свойств, типа шаг сетки и отбражать/скрыть сетку, вроде не существует, или я не нашел.

Так Вы о функционале терминала говорите или о программной реализации? Я про программную реализацию.

Программно, имхо, не вариант - будет дергаться. В принципе, хотелось бы как на ценовом графике.

Не будет. Сами уровни не должны зависеть от максимума и минимума значений индикатора. Экстремумы нужны лишь для определения области отображения.
 
Ihor Herasko:

Не пойму, что из предложенного мною не встраивается в эту модель?

Так Вы о функционале терминала говорите или о программной реализации? Я про программную реализацию.

Не будет. Сами уровни не должны зависеть от максимума и минимума значений индикатора. Экстремумы нужны лишь для определения области отображения.

Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка. Обычная для всех графиков.

Я о функционале терминала. Есть ли возможность отобразить сетку? Типа IndicatorSetInteger(<отобразить сетку>); IndicatorSetDouble(<шаг сетки>,0.1) или как=то иначе. Ну и значения на оси с шагом сетки, естественно.

 
Yuriy Asaulenko:

Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка. Обычная для всех графиков.

Я о функционале терминала. Есть ли возможность отобразить сетку? Типа IndicatorSetInteger(<отобразить сетку>;IndicatorSetDouble(<шаг сетки>,0.1)


Нет такой функции.

 
Yuriy Asaulenko:

Нужны просто горизонтальные линии координатной сетки с неким (лучше заданным) шагом на separate_window графике индикатора. Как сделать?

Да, определенного диапазона значений изменения индикатора не существует.


Yuriy Asaulenko:

Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка. Обычная для всех графиков.

Я о функционале терминала. Есть ли возможность отобразить сетку? Типа IndicatorSetInteger(<отобразить сетку>); IndicatorSetDouble(<шаг сетки>,0.1) или как=то иначе.


Изначально вы спрашивали, о просто горизонтальные линии , а продолжили: Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка.

Ваша просьба не ясна!

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