Горизонтальные линии сетки на графике индикатора
Взять минимум и максимум значений индикатора за всю его историю и отобразить от нуля с заданным шагом. Далее с каждым тиком следить отслеживать обновление найденных экстремумов и дорисовывать новый уровень, если обновлен экстремум.
Взять минимум и максимум значений индикатора за всю его историю и отобразить от нуля с заданным шагом. Далее с каждым тиком следить отслеживать обновление найденных экстремумов и дорисовывать новый уровень, если обновлен экстремум.
Не подходит. График должен автомасштабироваться на всю область отображения. Свойств, типа шаг сетки и отбражать/скрыть сетку, вроде не существует, или я не нашел.
Программно, имхо, не вариант - будет дергаться. В принципе, хотелось бы как на ценовом графике.
Не подходит. График должен автомасштабироваться на всю область отображения. Свойств, типа шаг сетки и отбражать/скрыть сетку, вроде не существует, или я не нашел.
Программно, имхо, не вариант - будет дергаться. В принципе, хотелось бы как на ценовом графике.
Как в главном окне графика (на ценовом графике) или как это реализовано в индикаторах с уровнями, например в RSI ?
Как в главном окне графика (на ценовом графике) или как это реализовано в индикаторах с уровнями, например в RSI ?
Как в главном окне ценового графика. В RSI - там что-то типа
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2); IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,20); IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,80); //--- set maximum and minimum for subwindow IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,0); IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,100);
Вообще, странно, что в МТ сетки автоматом нет.
Как в главном окне графика (на ценовом графике) или как это реализовано в индикаторах с уровнями, например в RSI ?
Как в главном окне ценового графика. В RSI - там что-то типа
Вообще, странно, что в МТ сетки автоматом нет.
Имеется в виду, уровни должны быть статичными ?
Имеется в виду, уровни должны быть статичными ?
Имеются в виду не уровни, а сетка на графике с каким-то шагом (типа, как на ценовом графике). Хотя бы для сравнения значений индикатора во времени.
Не подходит. График должен автомасштабироваться на всю область отображения.
Не пойму, что из предложенного мною не встраивается в эту модель?
Свойств, типа шаг сетки и отбражать/скрыть сетку, вроде не существует, или я не нашел.
Так Вы о функционале терминала говорите или о программной реализации? Я про программную реализацию.
Программно, имхо, не вариант - будет дергаться. В принципе, хотелось бы как на ценовом графике.
Не пойму, что из предложенного мною не встраивается в эту модель?
Так Вы о функционале терминала говорите или о программной реализации? Я про программную реализацию.
Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка. Обычная для всех графиков.
Я о функционале терминала. Есть ли возможность отобразить сетку? Типа IndicatorSetInteger(<отобразить сетку>); IndicatorSetDouble(<шаг сетки>,0.1) или как=то иначе. Ну и значения на оси с шагом сетки, естественно.
Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка. Обычная для всех графиков.
Я о функционале терминала. Есть ли возможность отобразить сетку? Типа IndicatorSetInteger(<отобразить сетку>;IndicatorSetDouble(<шаг сетки>,0.1)
Нет такой функции.
Нужны просто горизонтальные линии координатной сетки с неким (лучше заданным) шагом на separate_window графике индикатора. Как сделать?
Да, определенного диапазона значений изменения индикатора не существует.
Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка. Обычная для всех графиков.
Я о функционале терминала. Есть ли возможность отобразить сетку? Типа IndicatorSetInteger(<отобразить сетку>); IndicatorSetDouble(<шаг сетки>,0.1) или как=то иначе.
Изначально вы спрашивали, о просто горизонтальные линии , а продолжили: Мне не нужны уровни. Мне нужна координатная сетка.
Ваша просьба не ясна!
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Нужны просто горизонтальные линии координатной сетки с неким (лучше заданным) шагом на separate_window графике индикатора. Как сделать?
Да, определенного диапазона значений изменения индикатора не существует.