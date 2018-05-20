Таблица с котировками для 1000 самых торгуемых акций. Данные за последний год. - страница 4

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Vasiliy Sokolov:
Ну это ты потом сделал. И уже на 25% процентах получил вшик. Если сделаешь 10% и соединишь их вместе - получишь тоже самое. Тебе верно заметили, что 10% слишком мало что бы получить репрезентативную статистику.

какой вшик? линия тренда просто под меньшим углом, чем она была в эксперименте с 10%. я и сам говорю, что после оптимизации долго торговать нельзя.

ладно. попробую сделать скрипт в экселе.

 
Vasiliy Sokolov:  да, едж там есть, но очень маленький. Он сопоставим в Buy and Hold SP500.

кстати SP500 вырос за этот год на 18%.


 
Сергей Матвеев:

кстати SP500 вырос за этот год на 18%.

Во-во, и я об этом. Не так-то и просто обогнать такой график. Ладно, если хочешь быть приятно обманутым - дело твое. Ты обратился за советом - мы тебе его дали. Дальше сам. И удачи тебе, потому что только с ней, у тебя получиться вытянуть с этой фигни что-то профитное.

 
Vasiliy Sokolov:

Во-во, и я об этом. Не так-то и просто обогнать такой график. Ладно, если хочешь быть приятно обманутым - дело твое. Ты обратился за советом - мы тебе его дали. Дальше сам. И удачи тебе, потому что только с ней, у тебя получиться вытянуть с этой фигни что-то профитное.

так оно и так профитное. как сп500. )))
 
сравнение моего портфеля с s&p500.

 

еще один вид формирования портфелей, типа марковица. смотрим корреляцию акций относительно всего рынка, то есть по отношению к СП500. потом составляем портфель из тех акций, у которых эта корреляция низкая.

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