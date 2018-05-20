Таблица с котировками для 1000 самых торгуемых акций. Данные за последний год. - страница 4
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Ну это ты потом сделал. И уже на 25% процентах получил вшик. Если сделаешь 10% и соединишь их вместе - получишь тоже самое. Тебе верно заметили, что 10% слишком мало что бы получить репрезентативную статистику.
какой вшик? линия тренда просто под меньшим углом, чем она была в эксперименте с 10%. я и сам говорю, что после оптимизации долго торговать нельзя.
ладно. попробую сделать скрипт в экселе.
кстати SP500 вырос за этот год на 18%.
кстати SP500 вырос за этот год на 18%.
Во-во, и я об этом. Не так-то и просто обогнать такой график. Ладно, если хочешь быть приятно обманутым - дело твое. Ты обратился за советом - мы тебе его дали. Дальше сам. И удачи тебе, потому что только с ней, у тебя получиться вытянуть с этой фигни что-то профитное.
Во-во, и я об этом. Не так-то и просто обогнать такой график. Ладно, если хочешь быть приятно обманутым - дело твое. Ты обратился за советом - мы тебе его дали. Дальше сам. И удачи тебе, потому что только с ней, у тебя получиться вытянуть с этой фигни что-то профитное.
еще один вид формирования портфелей, типа марковица. смотрим корреляцию акций относительно всего рынка, то есть по отношению к СП500. потом составляем портфель из тех акций, у которых эта корреляция низкая.