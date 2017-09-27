Enum для чисел

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Привет! Я думаю вы поняли что мне нужно. А именно: как вывести в настройки список уровней фибо (типа enum) 23.6; 38.2; 50.0 и т.д.?
 

Префикс + отказ от точек: LEVEL_236, LEVEL_382, ...

При этом значения каждому полю задавать не обязательно. Все можно сделать через StringSubstr + EnumToString.

 

Так нужно?


 
Ihor Herasko:

Так нужно?


Вооо, оно!! КАК?

 

что мешает закомментировать енум так как тебе надо, комментирование разумеется работает только с #property strict

enum mode
{
    LVL1  = 236,        //лвл 23.6
    LVL2  = 382,        //лвл 38.2
    LVL3  = 500         //лвл 50.0

};
только целые числа, можно присвоить так, можно через пересвоение потом заменить значения
 
Maksim Neimerik:

Вооо, оно!! КАК?


Я сделал так:

enum ENUM_FIBO_LEVELS
{
   LEVEL_23_6,                                                           // 23.6   
   LEVEL_38_2,                                                           // 38.2   
   LEVEL_50_0                                                            // 50.0   
};


input ENUM_FIBO_LEVELS i_eFiboLevel = LEVEL_23_6;                       // Уровень Фибо
 
Ihor Herasko:

Я сделал так:

Блин, ну просто же все! Спасибо!

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