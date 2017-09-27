Enum для чисел
Привет! Я думаю вы поняли что мне нужно. А именно: как вывести в настройки список уровней фибо (типа enum) 23.6; 38.2; 50.0 и т.д.?
- Фибо уровни
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Префикс + отказ от точек: LEVEL_236, LEVEL_382, ...
При этом значения каждому полю задавать не обязательно. Все можно сделать через StringSubstr + EnumToString.
Ihor Herasko:
Так нужно?
Вооо, оно!! КАК?
что мешает закомментировать енум так как тебе надо, комментирование разумеется работает только с #property strict
enum mode { LVL1 = 236, //лвл 23.6 LVL2 = 382, //лвл 38.2 LVL3 = 500 //лвл 50.0 };только целые числа, можно присвоить так, можно через пересвоение потом заменить значения
Maksim Neimerik:
Вооо, оно!! КАК?
Вооо, оно!! КАК?
Я сделал так:
enum ENUM_FIBO_LEVELS { LEVEL_23_6, // 23.6 LEVEL_38_2, // 38.2 LEVEL_50_0 // 50.0 }; input ENUM_FIBO_LEVELS i_eFiboLevel = LEVEL_23_6; // Уровень Фибо
Ihor Herasko:
Я сделал так:
Блин, ну просто же все! Спасибо!
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