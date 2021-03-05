Зависает терминал. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень слабый, и оперативки мало
ещё попробовал добавить терминал - оказывается очень грузит, где установлены Эксперты 20 шт. в одном терминале
ещё попробовал добавить терминал - оказывается очень грузит, где установлены Эксперты 20 шт. в одном терминале
Дело в том, что у вас тяжёлые эксперты, код написан в жёстком стиле
Дело в том, что у вас тяжёлые эксперты, код написан в жёстком стиле
да вроде он простой - там нет нечего такового, что бы он считал, открыть да закрыть вся его задача.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
я думаю Индикатор всё это грузит - потому что я Индикатор слепил, а как я его слепил это не кто не знает - я же как проверяю, работает - значит всё ок!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/32395
вот этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/32395
На простой как бы не тянет. Одни только буферы (больше 20 штук) чего стоят. Одна копия такого индикатора будет потреблять немеряно оперативки и, думаю, немало процессорного времени.