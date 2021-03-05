Зависает терминал. - страница 2

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Aliaksandr Hryshyn:
Очень слабый, и оперативки мало

ещё попробовал добавить терминал - оказывается очень грузит, где установлены Эксперты 20 шт. в одном терминале 

роботы 

 
SanAlex:

ещё попробовал добавить терминал - оказывается очень грузит, где установлены Эксперты 20 шт. в одном терминале 

 

Дело в том, что у вас тяжёлые эксперты, код написан в жёстком стиле

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Vitaly Muzichenko:

Дело в том, что у вас тяжёлые эксперты, код написан в жёстком стиле

да вроде он простой - там нет нечего такового, что бы он считал, открыть да закрыть вся его задача.

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я думаю Индикатор всё это грузит - потому что я Индикатор слепил, а как я его слепил это не кто не знает - я же как проверяю, работает - значит всё ок! 

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вот этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/32395

Trio Color
Trio Color
  • www.mql5.com
Сигнальный Индикатор
 
SanAlex:

вот этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/32395

На простой как бы не тянет. Одни только буферы (больше 20 штук) чего стоят. Одна копия такого индикатора будет потреблять немеряно оперативки и, думаю, немало процессорного времени.

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