Зависает терминал.
Объясните пожалуйста мне недалёкому вот какой момент.
Запускаю терминал. Он абсолютно пустой - никакие валютные пары не открыты, соответственно никаких индикаторов и советников не запущено.
Открываю 15 валютных пар, применяю к ним шаблон с советником и индикаторами. На всё уходит 1-1,5 минуты и всё нормально работает. Т.е. за полторы минуты терминал готов к работе, загрузка одного ядра 2-3%.
Закрываю терминал. Жду с запасом минуту пока он полностью выгрузится. Запускаю. Жду 10 минут - терминал всё ещё висит, загрузка одного из ядер 100%.
В чём косяк? Почему лыжи не едут?
Попробуйте найти зависимость времени загрузки от количества валютных пар
зачем?
Мне кажется причина очевидной, но я надеюсь, что кто-то даст другое объяснение.
зачем?
Мне кажется причина очевидной, но я надеюсь, что кто-то даст другое объяснение.
Очевидность одна: криво написан индикатор.
У меня при попытке установки любого советника на график терминал мт5 зависает. Что это может быть?
Решил вопрос переустановкой терминала.
Кто подскажет - это нормальные показатели от терминала ? как то комп тормозным стал - все так медленно открывается и чуть ли, не зависает.
а может что в каждом терминале по 20 пар открыто ???
так всё работает нормально, сделки совершаются - роботы выполняют свою задачу. Просто интересно от терминалов начал притормаживать комп или от чего то другого
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при запуске терминала - цифры такие угрожающие
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комп наверное у меня слабенький для таких целей ???
2021.03.05 08:31:43.019 Terminal Windows 10 build 18363, Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz, 1 / 3 Gb memory, 574 / 839 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3 2021.03.05 08:31:43.019 Terminal D:\MyTerminal2
так всё работает нормально, сделки совершаются - роботы выполняют свою задачу. Просто интересно от терминалов начал притормаживать комп или от чего то другого
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
при запуске терминала - цифры такие угрожающие
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
комп наверное у меня слабенький для таких целей ???
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Объясните пожалуйста мне недалёкому вот какой момент.
Запускаю терминал. Он абсолютно пустой - никакие валютные пары не открыты, соответственно никаких индикаторов и советников не запущено.
Открываю 15 валютных пар, применяю к ним шаблон с советником и индикаторами. На всё уходит 1-1,5 минуты и всё нормально работает. Т.е. за полторы минуты терминал готов к работе, загрузка одного ядра 2-3%.
Закрываю терминал. Жду с запасом минуту пока он полностью выгрузится. Запускаю. Жду 10 минут - терминал всё ещё висит, загрузка одного из ядер 100%. Дольше ждать терпения не хватает.
В чём косяк? Почему лыжи не едут?