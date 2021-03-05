Зависает терминал.

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Объясните пожалуйста мне недалёкому вот какой момент.

Запускаю терминал. Он абсолютно пустой - никакие валютные пары не открыты, соответственно никаких индикаторов и советников не запущено.

Открываю 15 валютных пар, применяю к ним шаблон с советником и индикаторами. На всё уходит 1-1,5 минуты и всё нормально работает. Т.е. за полторы минуты терминал готов к работе, загрузка одного ядра 2-3%.

Закрываю терминал. Жду с запасом минуту пока он полностью выгрузится. Запускаю. Жду 10 минут - терминал всё ещё висит, загрузка одного из ядер 100%. Дольше ждать терпения не хватает.

В чём косяк? Почему лыжи не едут?

 
Dmitriy Voevodkin:

Объясните пожалуйста мне недалёкому вот какой момент.

Запускаю терминал. Он абсолютно пустой - никакие валютные пары не открыты, соответственно никаких индикаторов и советников не запущено.

Открываю 15 валютных пар, применяю к ним шаблон с советником и индикаторами. На всё уходит 1-1,5 минуты и всё нормально работает. Т.е. за полторы минуты терминал готов к работе, загрузка одного ядра 2-3%.

Закрываю терминал. Жду с запасом минуту пока он полностью выгрузится. Запускаю. Жду 10 минут - терминал всё ещё висит, загрузка одного из ядер 100%.

В чём косяк? Почему лыжи не едут?

Попробуйте найти зависимость времени загрузки от количества валютных пар
 
STARIJ:
Попробуйте найти зависимость времени загрузки от количества валютных пар

зачем?

Мне кажется причина очевидной, но я надеюсь, что кто-то даст другое объяснение.

 
Dmitriy Voevodkin:

зачем?

Мне кажется причина очевидной, но я надеюсь, что кто-то даст другое объяснение.

Очевидность одна: криво написан индикатор.

 
очевидно что проблема не в терминале а в советнике или индикаторе который чрезмерно жрёт ресурсы в следствие кривого написания, и по традиции гадание по фотографии или снятие порчи с кода не возможно без скриншота и кода
 
У меня при попытке установки любого советника на график терминал мт5 зависает. Что это может быть?
 
Buy_sell:
У меня при попытке установки любого советника на график терминал мт5 зависает. Что это может быть?

Решил вопрос переустановкой терминала.

[Удален]  

Кто подскажет - это нормальные показатели от терминала ? как то комп тормозным стал - все так медленно открывается и чуть ли, не зависает.

нагрузка 

[Удален]  

а может  что в каждом терминале по 20 пар открыто ???

нагрузка 2

[Удален]  

так всё работает нормально, сделки совершаются - роботы выполняют свою задачу. Просто интересно от терминалов начал притормаживать комп или от чего то другого

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при запуске терминала - цифры такие угрожающие 

нагрузка 3

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комп наверное у меня слабенький для таких целей ???

2021.03.05 08:31:43.019 Terminal        Windows 10 build 18363, Intel Core i3-4010U  @ 1.70GHz, 1 / 3 Gb memory, 574 / 839 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
2021.03.05 08:31:43.019 Terminal        D:\MyTerminal2
 
SanAlex:

так всё работает нормально, сделки совершаются - роботы выполняют свою задачу. Просто интересно от терминалов начал притормаживать комп или от чего то другого

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при запуске терминала - цифры такие угрожающие 

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комп наверное у меня слабенький для таких целей ???

Очень слабый, и оперативки мало
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