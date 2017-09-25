Рабочий ли код? - страница 4

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Andrey Kisselyov:
проверил, в мт4 проблемы с функциями.

OnTick() не работает, замените на start()

с уважением.



Теперь он открывает сделки,но до талого)))))

 
Stepan Lyzlov:



Теперь он открывает сделки,но до талого)))))

потому что нет проверки на количество ордеров, хотя параметр такой в настройках есть.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
потому что нет проверки на количество ордеров, хотя параметр такой в настройках есть.

с уважением.

for(int i=1; i<=MaxOrders; i++)

Вот же?Нет?

 
Stepan Lyzlov:

Вот же?Нет?

это не проверка количества текущий ордеров в рынке, а перебор количества одновременно устанавливаемых ордеров на одном тике.

с уважением.
  
   if(OrdersTotal()<MaxOrders)
   for(int i=1; i<=MaxOrders-OrdersTotal(); i++)
     {
     ...
     }
для тестера подойдет и такая проверка, для реала нужно писать проверку по полным параметрам с учетом символа и меджика.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
для тестера подойдет и такая проверка, для реала нужно писать проверку по полным параметрам с учетом символа и меджика.

с уважением.

понял,теперь все ровно, но трал по прежнему не хочет работать,не подскажете что с ним не так?

 
Stepan Lyzlov:

понял,теперь все ровно, но трал по прежнему не хочет работать,не подскажете что с ним не так?

попробуйте увеличить дистанцию 
TrailingStop

по больше.

с уважением.

 
Andrey Kisselyov:
попробуйте увеличить дистанцию

по больше.

с уважением.


Всяко пробовал уже, нифига,третий день бьюсь

 
Stepan Lyzlov:

Всяко пробовал уже, нифига,третий день бьюсь

вы бы еще дней 10 мучились, если бы не выложили весь код. то что вы там делали до сего момента не в счет. увеличивайте и пробуйте.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
вы бы еще дней 10 мучились, если бы не выложили весь код. то что вы там делали до сего момента не в счет. увеличивайте и пробуйте.

с уважением.

Пробовал всяко,толку 0

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