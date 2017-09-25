Рабочий ли код? - страница 4
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проверил, в мт4 проблемы с функциями.
OnTick() не работает, замените на start()
с уважением.
Теперь он открывает сделки,но до талого)))))
Теперь он открывает сделки,но до талого)))))
с уважением.
потому что нет проверки на количество ордеров, хотя параметр такой в настройках есть.
с уважением.
Вот же?Нет?
Вот же?Нет?
с уважением.
с уважением.
для тестера подойдет и такая проверка, для реала нужно писать проверку по полным параметрам с учетом символа и меджика.
с уважением.
понял,теперь все ровно, но трал по прежнему не хочет работать,не подскажете что с ним не так?
понял,теперь все ровно, но трал по прежнему не хочет работать,не подскажете что с ним не так?
по больше.
с уважением.
попробуйте увеличить дистанцию
по больше.
с уважением.
Всяко пробовал уже, нифига,третий день бьюсь
Всяко пробовал уже, нифига,третий день бьюсь
с уважением.
вы бы еще дней 10 мучились, если бы не выложили весь код. то что вы там делали до сего момента не в счет. увеличивайте и пробуйте.
с уважением.
Пробовал всяко,толку 0