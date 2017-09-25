Рабочий ли код? - страница 5
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Пробовал всяко,толку 0
вторую поменяйте аналогично.
с уважением.
попробуйте поменять местами
вторую поменяйте аналогично.
с уважением.
Также, может что то перебивает,я уже всяко смотрю
Также, может что то перебивает,я уже всяко смотрю
выведите принт перед командой модификации, посмотрите SL OSL TP OTP StLo
посмотрите выводит или нет, если выводит какие значения выводит. если не выводит, ищите место до где команда начнет выводит вам данные.
с уважением.
трал работает как надо.
с уважением.