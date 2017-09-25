Рабочий ли код? - страница 5

Новый комментарий
 
Stepan Lyzlov:

Пробовал всяко,толку 0

попробуйте поменять местами 
                  StLo=NormalizeDouble(Bid-Point()*TrailingStop,Digits());

вторую поменяйте аналогично.

с уважением.

 
Andrey Kisselyov:
попробуйте поменять местами

вторую поменяйте аналогично.

с уважением.


Также, может что то перебивает,я уже всяко смотрю

 
Stepan Lyzlov:

Также, может что то перебивает,я уже всяко смотрю

выведите принт перед командой модификации, посмотрите SL OSL TP OTP  StLo

посмотрите выводит или нет, если выводит какие значения выводит. если не выводит, ищите место до где команда начнет выводит вам данные.

с уважением.

 
я же вам сказал увеличить расстояние для трала

трал работает как надо.

с уважением.

12345
Новый комментарий