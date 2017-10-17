Ручное открытие позиций в тестере MT5 - страница 5

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Vladislav Andruschenko:

:-)  в тестере можно наиграться вдоволь...

Похоже, Вы недопиленную СБ используете.

2017.10.02 00:43:16   failed market sell 0.01 EURUSD [Unsupported filling mode]
2017.10.02 00:43:16   ClosePosition ERROR 3 Result = 10030 symbol EURUSD volume 0.01 action 1 tp 0.0 sl 0.0 type 1 price 1.18076   unknown error
2017.10.02 00:43:16   failed market sell 0.01 EURUSD, close #2 buy 0.01 EURUSD 1.17963 [Unsupported filling mode]
2017.10.02 00:43:16   ClosePosition ERROR 2 Result = 10030 symbol EURUSD volume 0.01 action 1 tp 0.0 sl 0.0 type 1 price 1.18076   unknown error

ICMarkets-Demo.

 
fxsaber:

Похоже, Вы недопиленную СБ используете.

ICMarkets-Demo.


Спасибо. 

 
Vladislav Andruschenko:

недопиленную СБ используете.

2017.10.02 00:43:16   failed market sell 0.01 EURUSD [Unsupported filling mode]

обновитесь, в новых билдах эта проблема пофикшена

 
o_o:

обновитесь, в новых билдах эта проблема пофикшена


я использую только свои библиотеки :-) 

Спасибо, уже доабвил определение заливки

 
o_o:

обновитесь, в новых билдах эта проблема пофикшена

Попробуйте ICMarkets-Demo.

 

допилил. теперь и с ордерами и с трейлингом. 

в блоге выложу обучалку



 

почему то пропали мои архивы. ? 

 
Vladislav Andruschenko:

почему то пропали мои архивы. ? 


Запрещено выкладывать откомпилированные файлы без исходников....

 
Aleksey Vyazmikin:

Запрещено выкладывать откомпилированные файлы без исходников....


как это?

почему все выкладывают без проблем?


 
Vladislav Andruschenko:


как это?

почему все выкладывают без проблем?



Дискриминация?

Ранее видел такие комментарии от модераторов после удаления файлов, поэтому так и написал - какой там пункт правил нарушается - не знаю.

Можно вроде выкладывать в своем блоге - и туда ссылку дать...

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