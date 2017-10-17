Ручное открытие позиций в тестере MT5 - страница 5
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:-) в тестере можно наиграться вдоволь...
Похоже, Вы недопиленную СБ используете.
ICMarkets-Demo.
Похоже, Вы недопиленную СБ используете.
ICMarkets-Demo.
Спасибо.
недопиленную СБ используете.
обновитесь, в новых билдах эта проблема пофикшена
обновитесь, в новых билдах эта проблема пофикшена
я использую только свои библиотеки :-)
Спасибо, уже доабвил определение заливки
обновитесь, в новых билдах эта проблема пофикшена
Попробуйте ICMarkets-Demo.
допилил. теперь и с ордерами и с трейлингом.
в блоге выложу обучалку
почему то пропали мои архивы. ?
почему то пропали мои архивы. ?
Запрещено выкладывать откомпилированные файлы без исходников....
Запрещено выкладывать откомпилированные файлы без исходников....
как это?
почему все выкладывают без проблем?
как это?
почему все выкладывают без проблем?
Дискриминация?
Ранее видел такие комментарии от модераторов после удаления файлов, поэтому так и написал - какой там пункт правил нарушается - не знаю.
Можно вроде выкладывать в своем блоге - и туда ссылку дать...