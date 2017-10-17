Ручное открытие позиций в тестере MT5 - страница 4
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По-хорошему ручная торговля в тестере должна быть сделана самой MQ. Если б они доделали поддержку событий на графике в тестере, уже было бы достаточно. Реализовывать же всякие хитроопые обходные маневры - сизифов труд.
Буквально сегодня задавал вопрос о нормальной обработке событий через OnChartEvent в тестере - обещали спросить у разработчиков. То есть пока нет чётких планов.
Реализовывать же всякие хитроопые обходные маневры - сизифов труд.
Поэтому и не делают.
может быть когда-то и будут делать, прогресс на месте не стоит
Блин!Первое из списка.
... С интересом прочитал.
Вашу идею понял с первого же вашего поста.
может быть когда-то и будут делать, прогресс на месте не стоит
Делал когда то такую фишку на сторонней программе, написанной на Delphi. Где она уже и не помню. Ещё в далёком 2013 пробовал. Найду скину.
для мт4 нашел.
такой же делал для мт5. попробую найти на старом диске
В тестере МТ5 нет возможности перетаскивать графические объекты
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Нюансы обработки событий в Тестере стратегий
fxsaber, 2017.10.13 19:48
Всем страждущим написать эмулятор ручной торговли в MT5 - Welcome.
Накидал панель для ручного управления позициями в мт4 и мт5.
код един.
теперь можно "учиться" и в мт4 и в мт5.
Пока добавил управление позициями.
Если понравится , можно "добить" панель другими фишками.
в мт5:
в мт4:
Накидал панель для ручного управления позициями в мт4 и мт5.
код един.
теперь можно "учиться" и в мт4 и в мт5.
Пока добавил управление позициями.
Если понравится , можно "добить" панель другими фишками.
в мт5:
в мт4:
дай бог здоровья поиграть счас лудоману можно....
дай бог здоровья поиграть счас лудоману можно....
:-) в тестере можно наиграться вдоволь...