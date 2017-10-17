Ручное открытие позиций в тестере MT5 - страница 4

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Stanislav Korotky:
По-хорошему ручная торговля в тестере должна быть сделана самой MQ. Если б они доделали поддержку событий на графике в тестере, уже было бы достаточно. Реализовывать же всякие хитроопые обходные маневры - сизифов труд.

Буквально сегодня задавал вопрос о нормальной обработке событий через OnChartEvent в тестере - обещали спросить у разработчиков. То есть пока нет чётких планов.

 
Stanislav Korotky:
Реализовывать же всякие хитроопые обходные маневры - сизифов труд.

Поэтому и не делают.

 

может быть когда-то и будут делать, прогресс на месте не стоит

 
fxsaber:

Блин!

Первое из списка.

...  С интересом прочитал. 

Вашу идею понял с первого же вашего  поста. 

 
Marroon5:

может быть когда-то и будут делать, прогресс на месте не стоит

Делал когда то такую фишку на сторонней программе, написанной на Delphi.  Где она уже и не помню. Ещё в далёком 2013 пробовал. Найду скину. 

для мт4 нашел. 

такой же делал для мт5. попробую найти на старом диске

 

В тестере МТ5 нет возможности перетаскивать графические объекты

 

Накидал панель для ручного управления позициями в мт4 и мт5. 

код един. 

теперь можно "учиться" и в мт4 и в мт5. 

Пока добавил управление позициями. 

Если понравится , можно "добить" панель другими фишками. 


в мт5:


в мт4:



[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

Накидал панель для ручного управления позициями в мт4 и мт5. 

код един. 

теперь можно "учиться" и в мт4 и в мт5. 

Пока добавил управление позициями. 

Если понравится , можно "добить" панель другими фишками. 


в мт5:


в мт4:




дай бог здоровья поиграть счас лудоману можно....

 
Aleksandr Nekrasov:

дай бог здоровья поиграть счас лудоману можно....


:-)  в тестере можно наиграться вдоволь...

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