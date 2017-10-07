Дифференциальные индикаторы Макакяна - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
раз пошла такая хайповая тема, что можно выдавать свои наработки очень громко и с фамилией
то почему бы не сделать это еще раз для своей )
Все желающе могут постить свои скрины (или как ту принято выдавать расчет в личку под грифом секретно)
Код публиковать нельзя, ибо тогда все увидят насколько глупо выглядит пиар.
Вобщем дерзайте. Для затравки первый скрин от меня.
Индикатор начинался почти как шутка (слава героев не давала спать спокойно)),
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дифференциальные индикаторы Макакяна
Yuriy Asaulenko, 2017.09.24 15:10
Индикатор, разумеется моего имени (под псевдонимом Макакян)
Разрабатывается как попытка "улучшить" индикатор RSI, и несколько иначе использует данные. Сделан на базе его кода в МТ5.
синия линия - стандартный RSI, красная - как-бы "улучшенный".
По замыслу, если красная линия под RSI, то в данный момент рынок более медвежий, чем кажется RSI. Если красная над RSI - рынок более бычий, чем по RSI. В остальном, свойства индикатора аналогичны RSI.
Как это трактовать и использовать? - ЧЕЗ. Пока предварительная версия.
Экзешник помещу в блог (ссылку добавлю). Юзайте, кто хочет. Код размещу, когда и если ) будет что-то реальное.
PS ссылка на экзешник - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/708240 По ходу разработки экзешник будет приводится к актуальной версии.
а похоже закончился подготовкой продукта для Маркета.
Свободный продукт тоже будет с несколько ограниченными возможностями. Экзешник из блога не убирается, т.к. free в Маркете будет несколько другой функциональности.
Спасибо ТС за тему, иначе бы не собрался.))
Индикатор начинался почти как шутка (слава героев не давала спать спокойно)),
а похоже закончился подготовкой продукта для Маркета.
Свободный продукт тоже будет с несколько ограниченными возможностями. Экзешник из блога не убирается, т.к. free в Маркете будет несколько другой функциональности.
Спасибо ТС за тему, иначе бы не собрался.))
Спасибо в карман не положишь)
Всякую идею надо допиливать:
Всякую идею надо допиливать:
Всякую идею надо допиливать:
Пилите, Петя, пилите...
McKakyan Graal
Делается за 15 мин из RSI или чего-то подобного. По сути, берем RSI, выбрасываем все прибабахи, включая нормирование, и отображаем два буфера. Немного сглаживаем. Усе.
Период, сорри, не подбирался. Код грязный, да и что Вы хотите от McKakyan. Чистите сами.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M5, 2017.09.27
Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, MetaTrader 5
Как водится, зеленые - эт быки, красные - эт медведи. При выборе толщины линий учтена возможность работы людей с ограниченными возможностями.
Код прилагается.
ЗЫ И вообще, как пишут в соседней теме, все дело только в правильном подборе периода, и.... будет Вам счастье.
PS немного отредактировал файл.
Раз супер-аналитикам попался в руки для учебник по математике, надо срочно столбить за собой копирайты и прочие (r) (tm)
Итак, "Линза Макакяна" - спец.функция для анализа всяких дифференциалов по цене (впрочем любых функций, где величина ходит вокруг нуля и есть степенные зависимости).PS/ традиционно в наиболее удобном виде (png в прицепе) :-)
Раз супер-аналитикам попался в руки для учебник по математике, надо срочно столбить за собой копирайты и прочие (r) (tm)
Итак, "Линза Макакяна" - спец.функция для анализа всяких дифференциалов по цене (впрочем любых функций, где величина ходит вокруг нуля и есть степенные зависимости).PS/ традиционно в наиболее удобном виде (png в прицепе) :-)
Степенные зависимости - не прокатит, по мотивам темы написал пример-шаблон со степенями в кодобазу с упрощенным подходом Литр-Больцмана - не прошло, надо писать понятнее. А Вы тут логарифмы развели с еэфмками.)))