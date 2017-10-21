Сеточный советник| Создавал ли кто либо годного и не сливающего сеточника? - страница 6

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Alexey Volchanskiy:

Тогда был бы белый шум.



А он и есть. Дело в том, что "чистый" сеточник (без оптимизируемых под историю параметров) должен, по идее, работать на любой паре. Логично? Тогда попробуйте сами наложить друг на друга графики всех пар на одном таймфрейме. У вас будет именно белый шум.

 
Alexey Volchanskiy:

У сеточников обычно проблемы с зависшими убыточными ордерами. У меня по идее сеточный скальпер, только сетка виртуальная. До сих пор эту проблему не решил полностью на автомате.

Вот-вот, сам тоже сколько ни занимался этой тематикой, не нашёл универсального решения по отцеплению убытков. Пара может идти на коррекцию и через 1 фигуру, и через 10 (как было на Brexit-е). 
 
Sergey Vrady:

А он и есть. Дело в том, что "чистый" сеточник (без оптимизируемых под историю параметров) должен, по идее, работать на любой паре. Логично? Тогда попробуйте сами наложить друг на друга графики всех пар на одном таймфрейме. У вас будет именно белый шум.


Тут я не согласен, мы же не торгуем синтетик из всех пар, а по отдельности у каждой свое поведение.

 
Sergey Vrady:
Вот-вот, сам тоже сколько ни занимался этой тематикой, не нашёл универсального решения по отцеплению убытков. Пара может идти на коррекцию и через 1 фигуру, и через 10 (как было на Brexit-е). 

Пока мысли только по локированию на каком-то диапазоне + еще кое-что с ММ

 

Считаю, что использование  сеточника с наращиванием позиции постоянным лотом в направлении тренда в разворотной стратегии имеет преимущество в сравнении с вариантом, когда вместо сетки открывается один ордер. Сейчас довольно успешно практикую такой вариант полуавтоматической торговли. Преимущество состоит в том, что не входим в рынок сразу полновесным лотом, а наращивание совокупного лота происходит постепенно. При этом как бы сам цена открывает новый ордер только при наличии тренда, в направлении которого ордер открывается. Это во-первых как бы дополнительный фильтр правильности направления торговля, во-вторых, в случае разворота цены, если совокупная позиция ещё не вышла в безубыток, обычно лот совокупной позиции ещё не большой и выйти в прибыль за счёт противоположной сетки с увеличенным лотом будет легче.

 
khorosh:

Считаю, что использование  сеточника с наращиванием позиции постоянным лотом в направлении тренда в разворотной стратегии имеет преимущество в сравнении с вариантом, когда вместо сетки открывается один ордер. Сейчас довольно успешно практикую такой вариант полуавтоматической торговли. Преимущество состоит в том, что не входим в рынок сразу полновесным лотом, а наращивание совокупного лота происходит постепенно. При этом как бы сам цена открывает новый ордер только при наличии тренда, в направлении которого ордер открывается. Это во-первых как бы дополнительный фильтр правильности направления торговля, во-вторых, в случае разворота цены, если совокупная позиция ещё не вышла в безубыток, обычно лот совокупной позиции ещё не большой и выйти в прибыль за счёт противоположной сетки с увеличенным лотом будет легче.


Так и делаю, хотя разрабатываю на движении динамическое изменение лота. Кстати, руками так торговать невозможно чисто физически. Привет ручечникам ))

 
Alexey Volchanskiy:

Так и делаю, хотя разрабатываю на движении динамическое изменение лота. Кстати, руками так торговать невозможно чисто физически. Привет ручечникам ))

Полностью вручную, конечно, не возможно, а на полуавтомате нормально. Делаю же только первый вход стоповым ордером, построение сетки и закрытие производится автоматически. И телепрограммы смотрю и форум читаю и в шахматы играю. Если надо, в магазин хожу за продуктами. Торговля без напряга. Во время новостей лучше отдыхать. Торгую пока на двух инструментах.
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и...
 



прогнал один мой проект, сеточник, из настроек только размер шага сетки. чисто тупая сетка без каких либо фильтров индикаторов и тому подобного, по принципу всегда в рынке. работает ордерами с одним лотом, на одном уровне только 1 ордер того или другого направления. прогон за этот год с января по текущий момент, шаг сетки 30 пипсов (кто не знает 5 знаков) инструмент GBPUSD, не оптимизировал, как было в тестере так и прогнал, проверялись на нем некоторые идеи, делал не для торговли. загогулина в конце, конец периода тестирования ордера закрыты автоматом, так бы еще наторговал.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:



входы по монетке?

 
Mickey Moose:

входы по монетке?

входы через определенный шаг от уже установленного ордера.

с уважением.
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