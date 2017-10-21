Сеточный советник| Создавал ли кто либо годного и не сливающего сеточника? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда был бы белый шум.
А он и есть. Дело в том, что "чистый" сеточник (без оптимизируемых под историю параметров) должен, по идее, работать на любой паре. Логично? Тогда попробуйте сами наложить друг на друга графики всех пар на одном таймфрейме. У вас будет именно белый шум.
У сеточников обычно проблемы с зависшими убыточными ордерами. У меня по идее сеточный скальпер, только сетка виртуальная. До сих пор эту проблему не решил полностью на автомате.
А он и есть. Дело в том, что "чистый" сеточник (без оптимизируемых под историю параметров) должен, по идее, работать на любой паре. Логично? Тогда попробуйте сами наложить друг на друга графики всех пар на одном таймфрейме. У вас будет именно белый шум.
Тут я не согласен, мы же не торгуем синтетик из всех пар, а по отдельности у каждой свое поведение.
Вот-вот, сам тоже сколько ни занимался этой тематикой, не нашёл универсального решения по отцеплению убытков. Пара может идти на коррекцию и через 1 фигуру, и через 10 (как было на Brexit-е).
Пока мысли только по локированию на каком-то диапазоне + еще кое-что с ММ
Считаю, что использование сеточника с наращиванием позиции постоянным лотом в направлении тренда в разворотной стратегии имеет преимущество в сравнении с вариантом, когда вместо сетки открывается один ордер. Сейчас довольно успешно практикую такой вариант полуавтоматической торговли. Преимущество состоит в том, что не входим в рынок сразу полновесным лотом, а наращивание совокупного лота происходит постепенно. При этом как бы сам цена открывает новый ордер только при наличии тренда, в направлении которого ордер открывается. Это во-первых как бы дополнительный фильтр правильности направления торговля, во-вторых, в случае разворота цены, если совокупная позиция ещё не вышла в безубыток, обычно лот совокупной позиции ещё не большой и выйти в прибыль за счёт противоположной сетки с увеличенным лотом будет легче.
Считаю, что использование сеточника с наращиванием позиции постоянным лотом в направлении тренда в разворотной стратегии имеет преимущество в сравнении с вариантом, когда вместо сетки открывается один ордер. Сейчас довольно успешно практикую такой вариант полуавтоматической торговли. Преимущество состоит в том, что не входим в рынок сразу полновесным лотом, а наращивание совокупного лота происходит постепенно. При этом как бы сам цена открывает новый ордер только при наличии тренда, в направлении которого ордер открывается. Это во-первых как бы дополнительный фильтр правильности направления торговля, во-вторых, в случае разворота цены, если совокупная позиция ещё не вышла в безубыток, обычно лот совокупной позиции ещё не большой и выйти в прибыль за счёт противоположной сетки с увеличенным лотом будет легче.
Так и делаю, хотя разрабатываю на движении динамическое изменение лота. Кстати, руками так торговать невозможно чисто физически. Привет ручечникам ))
Так и делаю, хотя разрабатываю на движении динамическое изменение лота. Кстати, руками так торговать невозможно чисто физически. Привет ручечникам ))
прогнал один мой проект, сеточник, из настроек только размер шага сетки. чисто тупая сетка без каких либо фильтров индикаторов и тому подобного, по принципу всегда в рынке. работает ордерами с одним лотом, на одном уровне только 1 ордер того или другого направления. прогон за этот год с января по текущий момент, шаг сетки 30 пипсов (кто не знает 5 знаков) инструмент GBPUSD, не оптимизировал, как было в тестере так и прогнал, проверялись на нем некоторые идеи, делал не для торговли. загогулина в конце, конец периода тестирования ордера закрыты автоматом, так бы еще наторговал.
с уважением.
входы по монетке?
входы по монетке?
с уважением.