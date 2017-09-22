Консультации для Инвесторов - страница 2
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Может ли человек с центовым сигналом учить?
если все его риски до ста долларов?
И о каких инвесторах идет речь?
Может ли человек с центовым сигналом учить?
если все его риски до ста долларов?
И о каких инвесторах идет речь?
а если человек только научился торговать, и еще денег не заработал?
Может ли человек с центовым сигналом учить?
если все его риски до ста долларов?
И о каких инвесторах идет речь?
а может ли учить человек с балансом в несколько миллионов долларов?
а если человек только научился торговать, и еще денег не заработал?
Был же тут в сигналах центовый товарищ с количеством подписчиков в несколько тысяч. Довольно долго успешно торговал, не меньше года.
Был же тут в сигналах центовый товарищ с количеством подписчиков в несколько тысяч. Довольно долго успешно торговал, не меньше года.
так были с десятками тысяч. что сливались пачками.
так были с десятками тысяч. что сливались пачками.
С десятками тысяч не помню, это очень большая сумма, уже сотни тысяч $ в месяц.
Когда уже консультирование начнётся ? Не знаю куда вложить все два доллара )
так были с десятками тысяч. что сливались пачками.
....и они открывались и сразу планомерно шли в минус. калм еще хоть как-то торговал.
все его критикуют но никто почему то не хочет повторить его результат и заработать миллион долларов.
да , он был не лучший трейдер. но более менее он торговал.
С десятками тысяч не помню, это очень большая сумма, уже сотни тысяч $ в месяц.