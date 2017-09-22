Консультации для Инвесторов - страница 2

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Может ли человек с центовым сигналом учить?
если все его риски до ста долларов?
И о каких инвесторах идет речь?

 
Учить можно даже не умея самому (самой)))
 
Mikhail Dovbakh:

Может ли человек с центовым сигналом учить?
если все его риски до ста долларов?
И о каких инвесторах идет речь?


а если человек только научился торговать, и еще денег не заработал?

 
Mikhail Dovbakh:

Может ли человек с центовым сигналом учить?
если все его риски до ста долларов?
И о каких инвесторах идет речь?


а может ли учить человек с балансом в несколько миллионов долларов?

 
danminin:

а если человек только научился торговать, и еще денег не заработал?


Был же тут в сигналах центовый товарищ с количеством подписчиков в несколько тысяч. Довольно долго успешно торговал, не меньше года.

 
Alexey Volchanskiy:

Был же тут в сигналах центовый товарищ с количеством подписчиков в несколько тысяч. Довольно долго успешно торговал, не меньше года.


так были с десятками тысяч. что сливались пачками.

 
danminin:

так были с десятками тысяч. что сливались пачками.


С десятками тысяч не помню, это очень большая сумма, уже сотни тысяч $ в месяц.

[Удален]  

Когда уже консультирование начнётся ? Не знаю куда вложить все два доллара )

 
danminin:

так были с десятками тысяч. что сливались пачками.


....и они открывались и сразу планомерно шли в минус. калм еще хоть как-то торговал.

все его критикуют но никто почему то не хочет повторить его результат и заработать миллион долларов.

да , он был не лучший трейдер. но более менее он торговал.

 
Alexey Volchanskiy:

С десятками тысяч не помню, это очень большая сумма, уже сотни тысяч $ в месяц.


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