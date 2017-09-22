Консультации для Инвесторов

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Всем привет, хочется заняться таким направлением, потому как многие Инвесторы желают инвестировать в трейдинг, но не совсем понимают суть вопроса, поэтому здесь будет информация для Инвесторов!
Главное, консультировать за деньги ))
Если тут на форуме, то можно сделать на основе КодаБазы и Статей например (остальное пиарить нельзя, а сторонее - тем более, и пиарить свои сайты - тоже нельзя ... ничего нельзя ...).
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Для информации - Фриланс
А подробности будут?
Если тут на форуме, то можно сделать на основе КодаБазы и Статей например (остальное пиарить нельзя, а сторонее - тем более, и пиарить свои сайты - тоже нельзя ... ничего нельзя ...).
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Для информации - Фриланс
Я так понял, дама хочет на форуме заняться просвещением. При чем тут кодобаза, совсем не понял.
Я так понял, дама хочет на форуме заняться просвещением. При чем тут кодобаза, совсем не понял.
Интереснее всего, какой ценник будет за это)
Я так понял, дама хочет на форуме заняться просвещением. При чем тут кодобаза, совсем не понял.
А посмотрите на ее профиль и зайдите на сайт который в профиле ...
...поэтому здесь будет информация для Инвесторов!
Пусть просвещает. Если все будет нормально - свои посты тут удалю.
Интереснее всего, какой ценник будет за это)
Двойной размер инвестиций ))
А посмотрите на ее профиль и зайдите на сайт который в профиле ...
Пусть просвещает. Если все будет нормально - свои посты тут удалю.
как-то поленился посмотреть )) теперь все ясно с мадам
А посмотрите на ее профиль и зайдите на сайт который в профиле ...
Вы ещё скажите, что информация в профиле топикстартерши и у любого другого -- нарушает правила ресурса https://www.mql5.com/ru/about/terms:
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p.s. Пусть человек начнёт высказываться -- может что интересное задвинет -- а удалить и инкриминировать -- мастера всегда найдутся
Вы ещё скажите, что информация в профиле топикстартерши и у любого другого -- нарушает правила ресурса https://www.mql5.com/ru/about/terms:
4.3. Пользователь обязуется не размещать на cайте mql5.com и не направлять через/посредством cайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного письменного согласия MQL5 Ltd. Пользователь обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме.
p.s. Пусть человек начнёт высказываться -- может что интересное задвинет -- а удалить и инкриминировать -- мастера всегда найдутся
В профиле можно писать название своего сайта, тут был тонкий намек, чтобы не посыпалась реклама на форуме. Тут уже было насколько таких дам, если помните.
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