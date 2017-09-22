Консультации для Инвесторов

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[Удален]  
Всем привет, хочется заняться таким направлением,  потому как многие Инвесторы желают инвестировать в трейдинг,  но не совсем понимают суть вопроса,  поэтому здесь будет информация для Инвесторов!
 
Sofiia Kalinovska:
Всем привет, хочется заняться таким направлением,  потому как многие Инвесторы желают инвестировать в трейдинг,  но не совсем понимают суть вопроса,  поэтому здесь будет информация для Инвесторов!

Главное, консультировать за деньги ))

 

Если тут на форуме, то можно сделать на основе КодаБазы и Статей например (остальное пиарить нельзя, а сторонее - тем более, и пиарить свои сайты - тоже нельзя ... ничего нельзя ...).

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Для информации - Фриланс


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Фриланс-сервис на MQL5.com: Консультация
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А подробности будут?

 
Sergey Golubev:

Если тут на форуме, то можно сделать на основе КодаБазы и Статей например (остальное пиарить нельзя, а сторонее - тем более, и пиарить свои сайты - тоже нельзя ... ничего нельзя ...).

----------------

Для информации - Фриланс



Я так понял, дама хочет на форуме заняться просвещением. При чем тут кодобаза, совсем не понял.

 
Alexey Volchanskiy:

Я так понял, дама хочет на форуме заняться просвещением. При чем тут кодобаза, совсем не понял.


Интереснее всего, какой ценник будет за это)

 
Alexey Volchanskiy:

Я так понял, дама хочет на форуме заняться просвещением. При чем тут кодобаза, совсем не понял.


А посмотрите на ее профиль и зайдите на сайт который в профиле ...

...поэтому здесь будет информация для Инвесторов!

Пусть просвещает. Если все будет нормально - свои посты тут удалю.

 
HBT29:

Интереснее всего, какой ценник будет за это)


Двойной размер инвестиций ))

 
Sergey Golubev:

А посмотрите на ее профиль и зайдите на сайт который в профиле ...

Пусть просвещает. Если все будет нормально - свои посты тут удалю.


как-то поленился посмотреть )) теперь все ясно с мадам

 
Sergey Golubev:

А посмотрите на ее профиль и зайдите на сайт который в профиле ...

Вы ещё скажите, что информация в профиле топикстартерши и у любого другого -- нарушает правила ресурса https://www.mql5.com/ru/about/terms:

4.3. Пользователь обязуется не размещать на cайте mql5.com и не направлять через/посредством cайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного письменного согласия MQL5 Ltd. Пользователь обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме.

p.s. Пусть человек начнёт высказываться -- может что интересное задвинет -- а удалить и инкриминировать -- мастера всегда найдутся

 
Andrey F. Zelinsky:

Вы ещё скажите, что информация в профиле топикстартерши и у любого другого -- нарушает правила ресурса https://www.mql5.com/ru/about/terms:

4.3. Пользователь обязуется не размещать на cайте mql5.com и не направлять через/посредством cайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного письменного согласия MQL5 Ltd. Пользователь обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме.

p.s. Пусть человек начнёт высказываться -- может что интересное задвинет -- а удалить и инкриминировать -- мастера всегда найдутся


В профиле можно писать название своего сайта, тут был тонкий намек, чтобы не посыпалась реклама на форуме. Тут уже было насколько таких дам, если помните. 

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