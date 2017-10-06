Индикаторы: Fibo Box

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Fibo Box:

Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.

фибоначчи

Автор: Iurii Tokman

 

Цветной Фибоначчи. Наглядность, выразительность. Правильное решение.

 

Если менять цвет фона в мт4, то цвета фибо то же меняются. объясните?

 
anim:

Если менять цвет фона в мт4, то цвета фибо то же меняются. объясните?


зоны налаживаются друг на друга, происходит смешивание цветов и получаются другие цвета

 



я бы еще добавил:

- выбор ТФ в индикаторе

- сдвиг свечей влево

- зоны фибо 127.2, 161.8

Файлы:
TRIANGLES__Fibotron_10.mq4  7 kb
 
poruchik:



я бы еще добавил:

- выбор ТФ в индикаторе

- сдвиг свечей влево

- зоны фибо 127.2, 161.8


Приветствую !

добавлю как освобожусь.

 
Хорошо! Будем ждать
 
poruchik:
Хорошо! Будем ждать



Файлы:
Fibo_Box_00.ex4  44 kb
 


Cпасибо, Юрий. есть чем измерить тренд. И за фибо тайм то же спасибо

 
poruchik:


Cпасибо, Юрий. есть чем измерить тренд. И за фибо тайм то же спасибо


пжлст.

что бы в верх мерить нужно

percent_6 = -27.2;

percent_7 = -61.8;

главное такие тренды измерять только в верх!

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