Индикаторы: Fibo Box
Цветной Фибоначчи. Наглядность, выразительность. Правильное решение.
Файлы:
poruchik:
я бы еще добавил:
- выбор ТФ в индикаторе
- сдвиг свечей влево
- зоны фибо 127.2, 161.8
Приветствую !
добавлю как освобожусь.
Хорошо! Будем ждать
Файлы:
Fibo_Box_00.ex4 44 kb
poruchik:
Cпасибо, Юрий. есть чем измерить тренд. И за фибо тайм то же спасибо
пжлст.
что бы в верх мерить нужно
percent_6 = -27.2;
percent_7 = -61.8;
главное такие тренды измерять только в верх!
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Fibo Box:
Уровни Фибоначчи на заданном количестве баров.
Автор: Iurii Tokman