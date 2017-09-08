Как работает демо счёт?
- 10 пунктов 3.mq4
- Возможно ли создание прибыльной автоматической системы ?
- Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа.
Демо счёт торгуется отдельно от курса на реальных счетах? Например валютной пары EURUSD. Просто второй день слежу за этой парой и прибыль скачет в течении часа от минус 10 к до нуля, это специальный игровой счёт? Или на самом деле сейчас происхолят истоические события и евро с долларом взбесились? Я только две недели как пришёл в торговлю и мало ещё понял где и как можно посмотреть реальные изменения во времени курсы валюты.
Сейчас попытаюсь объяснить...
На форекс демо-серверы практически не отличаются от реал.
А теперь насчёт "скачет".
Всё дело в объёме позиций. Одно дело если у Вас в MetaTrader 5 открыта позиция EURUSD Sell объёмом 1.0 лот и совсем другое дело, если Ваша позиция EURUSD имеет всего 0.01 лота. Чтобы показать это различие на практике, сначала посмотрите в строку заглавия MetaTrader 5: там есть надпись hedge? Вот примерно такая:
Сейчас попытаюсь объяснить...
На форекс демо-серверы практически не отличаются от реал.
А теперь насчёт "скачет".
Всё дело в объёме позиций. Одно дело если у Вас в MetaTrader 5 открыта позиция EURUSD Sell объёмом 1.0 лот и совсем другое дело, если Ваша позиция EURUSD имеет всего 0.01 лота. Чтобы показать это различие на практике, сначала посмотрите в строку заглавия MetaTrader 5: там есть надпись hedge? Вот примерно такая:
Спасбо за ответ, я с телефона играю тут совсем мало функций, но у меня действительно 1.0 значит я поставил целый лот? И у меня МТ5, мобильный 5й мне понпавлся больше 4го, спасибо попробцю понять что к чему.
В таком случае можно проверить так: попытайтесь открыть две разнонаправленные позиции (одну Sell, вторую Buy) по одному символу (например по EURUSD) - если они схлопнуться в одну - Значит у Вас netting, если в итоге станет две позиции - значит у Вас hedge.
В таком случае можно проверить так: попытайтесь открыть две разнонаправленные позиции (одну Sell, вторую Buy) по одному символу (например по EURUSD) - если они схлопнуться в одну - Значит у Вас netting, если в итоге станет две позиции - значит у Вас hedge.
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