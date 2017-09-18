Индикаторы: Levels

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Levels:

Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.

Индикатор уровней

Автор: Iurii Tokman

 

Если с вашим индикатором Levels.mq4  сделать шаблон то не на все валюты он ставится

Например если ставить на индекс доллара - steps - шаг между линиями в пунктах: 50 

чтобы получить 50 надо писать 5000

можно сделать чтоб на все валюты ставился одинаково

Спасибо   индикатор очень хороший

 
xvitoldas:

Если с вашим индикатором Levels.mq4  сделать шаблон то не на все валюты он ставится

Например если ставить на индекс доллара - steps - шаг между линиями в пунктах: 50 

чтобы получить 50 надо писать 5000

можно сделать чтоб на все валюты ставился одинаково

Спасибо   индикатор очень хороший


Добрый день.

такой вариант подойдет ?

Файлы:
Levels_00.mq4  29 kb
 
Iurii Tokman:

Добрый день.

такой вариант подойдет ?


Спасибо

 
xvitoldas:

Спасибо


пожалуйста

 
Iurii Tokman:

Добрый день.

такой вариант подойдет ?


Можно ли этому индикатор grid_v1_0_mod_horizontal.mq4 

сделать линии как фон 

Спасибо


Файлы:
grid_v1_0_mod_horizontal.mq4  5 kb
 
xvitoldas:

Можно ли этому индикатор grid_v1_0_mod_horizontal.mq4 

сделать линии как фон 


да, можно

Файлы:
grid_v1_0_mod_horizontal_ytg.ex4  15 kb
 
Iurii Tokman:

да, можно


Спасибо

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