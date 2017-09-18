Индикаторы: Levels
Если с вашим индикатором Levels.mq4 сделать шаблон то не на все валюты он ставится
Например если ставить на индекс доллара - steps - шаг между линиями в пунктах: 50
чтобы получить 50 надо писать 5000
можно сделать чтоб на все валюты ставился одинаково
Спасибо индикатор очень хороший
Если с вашим индикатором Levels.mq4 сделать шаблон то не на все валюты он ставится
Например если ставить на индекс доллара - steps - шаг между линиями в пунктах: 50
чтобы получить 50 надо писать 5000
можно сделать чтоб на все валюты ставился одинаково
Спасибо индикатор очень хороший
Добрый день.
такой вариант подойдет ?
Добрый день.
такой вариант подойдет ?
Спасибо
Спасибо
пожалуйста
Добрый день.
такой вариант подойдет ?
Можно ли этому индикатор grid_v1_0_mod_horizontal.mq4
сделать линии как фон
Спасибо
Можно ли этому индикатор grid_v1_0_mod_horizontal.mq4
сделать линии как фон
да, можно
да, можно
Спасибо
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Levels:
Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.
Автор: Iurii Tokman