Регистрация на конкурс IV квартал 2017 (счета центовые) - страница 4

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geratdc:

Если трейдер или его советник умеют торговать, то для демонстрации этого 1 месяца более чем достаточно.

Я вот не представляю как без VPS можно цельный месяц вести торговлю в рамках конкурса, даже с советником. Это большая нагрузка и на трейдера и на ПК и на кошелёк - компы современные кушают электричества немало, в связи с чем затягивать конкурс на 3 месяца нерационально.

Месяца достаточно, если советник агрессивный, а если он торгует медленно, то шансов на победу ровно "0"

Современные ПК не настолько много потребляют энергии, чтоб об этом задумываться. У меня раньше стоял 15" моник на трубке, так тот действительно потреблял, сейчас в два раза больше размер, и потребляет меньше, чем лампочка в кладовке. Вот вам и новые технологии

 

прошу добавить

 на конкурс IV квартал 2017 (счета центовые)

https://www.mql5.com/ru/signals/342016

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Олег avtomat:

А вот в трёхмесячном конкурсе возможность регистрации можно было бы и подальше отодвинуть -- на месяц или полтора-два -- до октября\ноября.  


Согласен, я за возможность регистрации до половины срока конкурса

 
Anatoliy Ivanov:

прошу добавить

 на конкурс IV квартал 2017 (счета центовые)

https://www.mql5.com/ru/signals/342016

Не страшно под таким номером сообщения регистрироваться в конкурсе


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