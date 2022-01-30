Индикаторы: Нормализованная средняя - страница 2
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Я пытаюсь себе представить, как с помощью этого индикатора найти точку входа ? Как найти точку выхода из позиции - вроде понятно: как только цена коснулась ступеньки - всё, закрываем позицию. А вот, про точку входа - на понимаю... Может, дополнить этот индикатор каким-нибудь ещё индикатором ?
Я вижу, кроме нормализованной средней (ступенчатого графика) на рисунке есть обычная скользящая средняя (хотя в тексте программы имеется только один буфер). Именно её можно использовать для поиска точки входа: как только скользящая средняя пересеклась с ломанной, можно открывать позицию - это и есть точка входа.
Используем нормализованную среднюю для выхода. Несколько критериев:
1. Предварительный сигнал - разворот нормализованной средней. Но это не сигнал к закрытию, а сигнал, чтобы приготовиться к закрытию.
2. При появлении предварительного сигнала (ступеньки разворота) устанавливаем стоплосс на расстоянии 1 ступеньки от текущего уровня средней. Устанавливаем тейкпрофит на расстоянии 1 ступеньки от текущего уровня средней.
3. При появлении предварительного сигнала будем принудительно закрывать позицию при пробое нормализованной средней в нашу сторону (для БАЙ - снизу-вверх) и закрытии бара, не касающегося средней.
4. Величину нормализации подобрать для данной вал пары.
Все гениальное просто. Спасибо.Буду думать как флет проскочить.
Если будет время и желание, пожалуйста, - напишите для МТ5.
что то попытался слепить - вроде рисует.Файлы:
что то попытался слепить - вроде рисует.Файлы:
Только под пары?или для всех инструментов?
если б, я знал!? Для каждой пары, подбирать нужно( циферки ).
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Что пытался так сделать
вот так рисует на разных парах.