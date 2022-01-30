Индикаторы: Нормализованная средняя - страница 2

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Victor Ziborov:

Я пытаюсь себе представить, как с помощью этого индикатора найти точку входа ? Как найти точку выхода из позиции - вроде понятно: как только цена коснулась ступеньки - всё, закрываем позицию. А вот, про точку входа - на понимаю... Может, дополнить этот индикатор каким-нибудь ещё индикатором ?

Я вижу, кроме нормализованной средней (ступенчатого графика) на рисунке есть обычная скользящая средняя (хотя в тексте программы имеется только один буфер). Именно её можно использовать для поиска точки входа: как только скользящая средняя пересеклась с ломанной, можно открывать позицию - это и есть точка входа.

 

Используем нормализованную среднюю для выхода. Несколько критериев:

1. Предварительный сигнал - разворот нормализованной средней. Но это не сигнал к закрытию, а сигнал, чтобы приготовиться к закрытию.

2. При появлении предварительного сигнала (ступеньки разворота) устанавливаем стоплосс на расстоянии 1 ступеньки от текущего уровня средней. Устанавливаем тейкпрофит на расстоянии 1 ступеньки от текущего уровня средней. 

3. При появлении предварительного сигнала будем принудительно закрывать позицию при пробое нормализованной средней в нашу сторону (для БАЙ - снизу-вверх) и закрытии бара, не касающегося средней. 

4. Величину нормализации подобрать для данной вал пары.

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Все гениальное просто. Спасибо.Буду думать как флет проскочить.

 
Отличный индикатор. Как фильтр от ложных входов  - просто СУПЕР. На Н-4  работает на этих настройках прекрасно. Спасибо!
 
Интересно, надо понаблюдать..
 
А у меня почему то линия не ломаная. Но я только установила. Может она потом измениться?
 
Если будет время и желание, пожалуйста,  - напишите для МТ5. 
[Удален]  
Luuux #:
Если будет время и желание, пожалуйста,  - напишите для МТ5. 

что то попытался слепить - вроде рисует.

Файлы:

USDJPYH4

Файлы:
Normalized_Average.mq5  4 kb
 
SanAlex #:

что то попытался слепить - вроде рисует.

Файлы:


Только под пары?или для всех инструментов?
[Удален]  
mt25 #:
Только под пары?или для всех инструментов?

если б, я знал!? Для каждой пары, подбирать нужно( циферки ). 

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Что пытался так сделать 

      ExtLineBuffer[i]=NormalizeDouble(ExtLineBuffer[i]*(_Digits*100.0/InpNorma),2)/(_Digits*100.0/InpNorma);

вот так рисует на разных парах.

Снимок экрана 2022-01-30 170332

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