Скрипты: Buy Stop Limit и Sell Stop Limit - страница 2
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Как вы написали выше, sellstop стоял примерно 14 пунктов, а в последнем скрине видно, что стоплевел 1 пункт. Почему тогда не сработал скрипт???
Не верьте всему что пишет брокер. У Альпари вообще ноль показывает, но реальный стоплевел может быть и 300 п. Посмотрите сообщения в журнале, наверняка найдете там разгадку.
Владимир, подскажите в скрипте можно как то убрать функцию и линию выставления ордера Buy limit/ Sell limit? Если да, подскажите как это сделать, чтоб скрип выставлял только пробойные ордера?
Или может у вас есть советник на подобие этого скрипта, чтоб устанавливал один ордер Sell stop по цене 1.2000, когда цена дойдет до 1.2500, если ордер закрылся по стопу 1.2590, то советник выставил точно такой же ордер как предыдущий (Sell stop 1.2000 Stop loss 1.2590)?
Владимир, подскажите в скрипте можно как то убрать функцию и линию выставления ордера Buy limit/ Sell limit? Если да, подскажите как это сделать, чтоб скрип выставлял только пробойные ордера?
Или может у вас есть советник на подобие этого скрипта, чтоб устанавливал один ордер Sell stop по цене 1.2000, когда цена дойдет до 1.2500, если ордер закрылся по стопу 1.2590, то советник выставил точно такой же ордер как предыдущий (Sell stop 1.2000 Stop loss 1.2590)?
установите расстояние до limit ордера намного больше, например 99999 и Вы не увидите эти линии
установите расстояние до limit ордера намного больше, например 99999 и Вы не увидите эти линии
Добрый день. Столкнулся с тем что не срабатывает скрипт. При пересечении контрольной линии ордера не открываются. Ранее названные причины учел (стоплевел) при выставлении ордеров. Вариант при котором скрипт срабатывает, это при пересечении контрольной линии нужно буквально в приделах 2пунктов(20пипсов) подвигать линию вручную, и тогда ордера открываются. И еще заметил что цены на контрольной линии не обновляются при корректировке линий отложек вручную, а остаются первоначальными. Подскажите в чем может быть причина?
Вы либо не верно поняли его назначение, либо просто не включили автоторговлю.
Прочитайте подробнее описание и все у Вас получится так же как получилось у других.
Автоторговля включена, я же писал что ордера можно открыть когда цена уходит за контрольную линию, нужно буквально ее переместить на пару пунктов вверх вниз и открывается отложка. При отключенной автоторговле ордера не открывались бы совсем. Спасибо, буду искать дальше, в чем причина.
Опишите потом в чем была проблема
Скрипт не работает.
Включаю автоторговлю
Устанавливаю кликом мышки ниже текущей цены.
BuyStop удаляю за ненадобностью.Впрочем, если оставить, то это ничего не меняет. Оставляю только SellLimit.
Цена пересекает сверху вниз установочную линию и ничего не происходит.
Но если ту же самую линию потащить мышкой по направлению вверх к цене, то ордера SellLimit начнут открываться задолго до пересечения, причем несколько до тех пор пока не будет отпущена левая кнопка мыши.
Жаль. Функция весьма полезная.