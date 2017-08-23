Котировки в терминале

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Загрузил котировки в Liteforex MT5 Terminal, а H4 котировки видны с 2009.03.19, перед этим Liteforex MT5 Terminal показывает Daily в том же окне. Исправьте ошибку в терминале или в архиве котировок.графики на H4
Файлы:
LiteForex_MT5_Terminal.png  109 kb
 

Честно говоря - я не понял проблему.
Если вы считаете, что это ошибка терминала - то это в сервис деск (форум - это не сервис деск).

Но у меня котировки по USD/CHF H4 с 1977 года по этому брокеру:



 
Кстати, котировки относятся к брокеру (если что-то там не так - обращайтесь к брокеру).
 

И котировок в МТ5 будет столько, сколько есть тут например: Market Watch - правая кнопка мыши - Symbols - найти USD/CHF - bars.

А на чарте будет столько, сколько Tools - Options - Charts - 


 
Sergey Golubev:

И котировок в МТ5 будет столько, сколько есть тут например: Market Watch - правая кнопка мыши - Symbols - найти USD/CHF - bars.

...


Вот я сделал с 1999 года:




Другое дело что мне не нужно с 1999 года ... тем более с 1977-го ...

 
Sergey Golubev:

...

А на чарте будет столько, сколько Tools - Options - Charts - 



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Конечно, если я тут сделаю Unlimited, то у меня сам МТ5 при открытии графика USD/CHF H4 загрузит график с 1977 года, но мне не надо с 1977 по этой паре на таймфрейме H4.

Поэтому я ставлю 50 тыс баров как возможный максимум на графике.

 

Извиняюсь, но название ветки исправил на 'Котировки в терминале'.

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Вот рубль в октябре 2003 года пробил вниз облако Ichimoku на разворот в область первичного нисходящего тренда, то есть рубль укрепился (так как цена пошла в сторону рубля в дроби USD/Рубль) с 30.50 до 28 рублей за доллар. 


 

А тут все движения цены по паре USD/Рубль можно считать флетом до ноября 2014 года:


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Кстати, рекомендую эти ветки всвязи с котировками:

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов 
и особенно эту ветку -
Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5

 
Sergey Golubev:

обратите внимание, что котировки с указанной вами даты, но они не соответствуют 4часовому тайму, а соответствуют дневке. это видно по датам слева от цен(шаг 1 день), при этом у вас в настройках стоит период 1минута, что реально не соответствует действительности. я думаю топик стартер хотел сказать, почему на 4 часовом тайме показываются бары дневки?

с уважением.

P.S. посмотрите внимательно на верхний скрин (пост https://www.mql5.com/ru/forum/214189#comment_5650321), там шаг 1 минута как и положено. а вот на нижнем скрине шаг между временем баров 1 день, что не соответствует выбранному вами периоду в 1 минуту.
Котировки в терминале
Котировки в терминале
  • 2017.08.23
  • www.mql5.com
Загрузил котировки в Liteforex MT5 Terminal, а H4 котировки видны с 2009.03.19, перед этим Liteforex MT5 Terminal показывает Daily в том же окне...
 
Andrey Kisselyov:

обратите внимание, что котировки с указанной вами даты, но они не соответствуют 4часовому тайму, а соответствуют дневке. это видно по датам слева от цен(шаг 1 день), при этом у вас в настройках стоит период 1минута, что реально не соответствует действительности. я думаю топик стартер хотел сказать, почему на 4 часовом тайме показываются бары дневки?

с уважением.

P.S. посмотрите внимательно на верхний скрин (пост https://www.mql5.com/ru/forum/214189#comment_5650321), там шаг 1 минута как и положено. а вот на нижнем скрине шаг между временем баров 1 день, что не соответствует выбранному вами периоду в 1 минуту.

Значит у того брокера нет глубины котировок.

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В это - MetaQuotes-Demo (и тут вроде все в порядке):


 
Sergey Golubev:

Значит у того брокера нет глубины котировок.

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В это - MetaQuotes-Demo (и тут вроде все в порядке):



Котировки зависят от брокера.

Вот посмотрел еще одного брокера - у него с 1999 минуты как дневки, а начиная с 2013 года по настоящий момент - все нормально:



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