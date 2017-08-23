Котировки в терминале
- Перерисовка стандартных индикаторов?!
- Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая !
- MT4 > MT5 (mql4 перегнать на mql5)
Честно говоря - я не понял проблему.
Если вы считаете, что это ошибка терминала - то это в сервис деск (форум - это не сервис деск).
Но у меня котировки по USD/CHF H4 с 1977 года по этому брокеру:
И котировок в МТ5 будет столько, сколько есть тут например: Market Watch - правая кнопка мыши - Symbols - найти USD/CHF - bars.
...
Вот я сделал с 1999 года:
Другое дело что мне не нужно с 1999 года ... тем более с 1977-го ...
...
А на чарте будет столько, сколько Tools - Options - Charts -
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Конечно, если я тут сделаю Unlimited, то у меня сам МТ5 при открытии графика USD/CHF H4 загрузит график с 1977 года, но мне не надо с 1977 по этой паре на таймфрейме H4.
Поэтому я ставлю 50 тыс баров как возможный максимум на графике.
Извиняюсь, но название ветки исправил на 'Котировки в терминале'.
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Вот рубль в октябре 2003 года пробил вниз облако Ichimoku на разворот в область первичного нисходящего тренда, то есть рубль укрепился (так как цена пошла в сторону рубля в дроби USD/Рубль) с 30.50 до 28 рублей за доллар.
А тут все движения цены по паре USD/Рубль можно считать флетом до ноября 2014 года:
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Кстати, рекомендую эти ветки всвязи с котировками:
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
и особенно эту ветку -
Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5
обратите внимание, что котировки с указанной вами даты, но они не соответствуют 4часовому тайму, а соответствуют дневке. это видно по датам слева от цен(шаг 1 день), при этом у вас в настройках стоит период 1минута, что реально не соответствует действительности. я думаю топик стартер хотел сказать, почему на 4 часовом тайме показываются бары дневки?
с уважением.
- 2017.08.23
- www.mql5.com
обратите внимание, что котировки с указанной вами даты, но они не соответствуют 4часовому тайму, а соответствуют дневке. это видно по датам слева от цен(шаг 1 день), при этом у вас в настройках стоит период 1минута, что реально не соответствует действительности. я думаю топик стартер хотел сказать, почему на 4 часовом тайме показываются бары дневки?
с уважением.
Значит у того брокера нет глубины котировок.
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В это - MetaQuotes-Demo (и тут вроде все в порядке):
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