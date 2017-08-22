Полосы прокрутки в МТ
Уважаемые трейдеры! Почему нет полос прокрутки в МТ4 или мне одному их не хватает??
Евгений:
Уважаемые трейдеры! Почему нет полос прокрутки в МТ4 или мне одному их не хватает??
Уважаемые трейдеры! Почему нет полос прокрутки в МТ4 или мне одному их не хватает??
А где именно они должны быть ?
Горизонтальной прокрутки, действительно, нет. А вот вертикальная полоса прокрутки появляется при фиксированном масштабе:
Victor Ziborov:
Горизонтальной прокрутки, действительно, нет. А вот вертикальная полоса прокрутки появляется при фиксированном масштабе:
Проще левую клавишу мыши зажать и таскать график, а то по этой полосе после 2-х пузырей не попасть. ))То же и с горизонтальной прокруткой, надо только клавишу автопрокрутки отжать. Хотя, удобнее и быстрее листать экраны через Page Up/Down
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