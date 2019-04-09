Установка терминала в диск "D"

Переустановил систему Win7-x64.

Почему при установке терминала при выборе диска D, терминал устанавливается без проблем, но каталог данных находится на диске С

C:\Users\denis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\E4788A229ADAE3600E6B2CAEC1E2C2C8 

Как сделать так чтобы каталог данных был на диске D ?


Проблема в том, что при переустановке виндовса теряются все данные, нужно чтобы всё устанавливалось на D

 
Вам нужно переместить папку AppData на диск D. Но при этом переместится не только метатрейдер.

Пардон, не так. Не всю AppData, а только папку Roaming:

тема большая и не вполне в рамках MQL.

см. в гуглу "перенос профиля на другой диск"

заодно и прочие данные (помимо терминала) сохранятся.

если оставаться в рамках MT - то терминал можно запускать с волшебным ключиком /portable и тогда он работает в том-же каталоге где установлен.

 
Копайте в сторону запуска терминала с параметром /portable  или в сторону символьных ссылок mklink.
 
думаю что так делать не стоит. Roaming - это же переносимые данные, шаблоны и правила синхронизации и складывания (переносимый+локальный) вписывается в груповых политиках и затаённых уголках виндовс. Просто изменив свойства "папки" можно сильно попасть. У ms была даже отдельная утилита для корректной миграции с место на место.  
 
как можно обойтись без использования с ключом /portable ?
 
Maxim Kuznetsov:
думаю что так делать не стоит. Roaming - это же переносимые данные, шаблоны и правила синхронизации и складывания (переносимый+локальный) вписывается в груповых политиках и затаённых уголках виндовс. Просто изменив свойства "папки" можно сильно попасть. У ms была даже отдельная утилита для корректной миграции с место на место.  

Я так делал по инструкции с официального сайта майкрософт. Не хватало места для метатрейдера (диск С - тесный SSD на 120 Гб, диск D - раздел HDD на 2 Тб). Уже год работает, никаких нареканий.

 
https://roffild.com/ru/#установка - про создание ссылок на диске D. Локальные агенты тоже будут использовать эту папку.
Выбираю при установке диск D и создаю там нужную папку, работает без проблем по-умолчанию. Ни разу не использовал /portable и символьные ссылки
 
Vitaly Muzichenko:
Выбираю при установке диск D и создаю там нужную папку, работает без проблем по-умолчанию. Ни разу не использовал /portable и символьные ссылки

А сами эксперты хранятся в папке пользователя. 

 
Roffild:

А сами эксперты хранятся в папке пользователя. 

Всё хранится на D 

