Установка терминала в диск "D"
Переустановил систему Win7-x64.
Почему при установке терминала при выборе диска D, терминал устанавливается без проблем, но каталог данных находится на диске С
C:\Users\denis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\E4788A229ADAE3600E6B2CAEC1E2C2C8
Как сделать так чтобы каталог данных был на диске D ?
Проблема в том, что при переустановке виндовса теряются все данные, нужно чтобы всё устанавливалось на D
Вам нужно переместить папку AppData на диск D. Но при этом переместится не только метатрейдер.
Пардон, не так. Не всю AppData, а только папку Roaming:
тема большая и не вполне в рамках MQL.
см. в гуглу "перенос профиля на другой диск"
заодно и прочие данные (помимо терминала) сохранятся.
если оставаться в рамках MT - то терминал можно запускать с волшебным ключиком /portable и тогда он работает в том-же каталоге где установлен.
-------------
думаю что так делать не стоит. Roaming - это же переносимые данные, шаблоны и правила синхронизации и складывания (переносимый+локальный) вписывается в груповых политиках и затаённых уголках виндовс. Просто изменив свойства "папки" можно сильно попасть. У ms была даже отдельная утилита для корректной миграции с место на место.
Я так делал по инструкции с официального сайта майкрософт. Не хватало места для метатрейдера (диск С - тесный SSD на 120 Гб, диск D - раздел HDD на 2 Тб). Уже год работает, никаких нареканий.
- roffild.com
Выбираю при установке диск D и создаю там нужную папку, работает без проблем по-умолчанию. Ни разу не использовал /portable и символьные ссылки
А сами эксперты хранятся в папке пользователя.
Всё хранится на D
