Чуть-чуть про биткоин
Послушал Демуру, пока прогноз сбывается, он сказал что впрыгнет в диапазон от 4000 до 5000, а потом очень скоро будет большой обвал...
Послушал Демуру, пока прогноз сбывается, он сказал что впрыгнет в диапазон от 4000 до 5000, а потом очень скоро будет большой обвал...
Ну, Демуру слушать вредно ))) Прорицатель еще тот. Но эти прыжки цен я не могу для себя объяснить. На канале пишут, позволю себе копипаст "80% китайцев почти ничего не знают про биткоин. Представляете, какой будет рост при хотя бы 50% внедрении?"
На канале пишут, позволю себе копипаст "80% китайцев почти ничего не знают про биткоин. Представляете, какой будет рост при хотя бы 50% внедрении?"
Не в качестве рекламы, я даже автора канала не знаю, просто решил поделится, интересный канал о криптовалютах. Сам ими не торговал ни разу, но такие бурные рывки неизвестно от чего. Есть какие-то мнения?
Читайте специалистов: Катасонов http://svpressa.ru/economy/article/177852/:
Но что еще важнее: криптовалюты — не деньги. Определений денег много. Например, раньше (при золотом стандарте) деньги определяли как «товар». Сегодня деньги обычно называют «знаком», они уже утратили связь с золотом и другими драгоценными металлами. Такие деньги-знаки называют «фиатными» или «фидуциарными». Но при всех нюансах определений всегда подчеркивается, что деньги — измеритель стоимости товаров и услуг. Даже если деньги являются «знаком» (т.е. их эмиссия не обеспечивается товарными запасами эмитента), им противостоит товарная масса, создаваемая и обращающаяся в экономике. Центральный банк в идеале должен регулировать массу обращающихся денежных знаков, соотнося ее с товарной массой и, тем самым, поддерживая стабильность покупательной способности денежного знака. Мера стоимости — главный признак денег (как товарных, так и фидуциарных) и главная их функция. Другие функции — средство обмена, средство платежа, средство накопления.
На примере биткойна можно наглядно увидеть, что криптовалюты не в состоянии выполнять функцию измерения стоимости. [...]
Волатильность в мире криптовалют несравнимо выше, чем в мире обычных валют — доллара США, евро, британского фунта стерлингов, японской иены и т. д. И дело не только в том, что курсами обычных валют хотя бы в какой-то мере управляют Центробанки (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и др.). Дело в том, что мир настоящих денег (валют) напрямую связан с миром товаров. Товарная масса является тем стабилизатором, который не позволяет даже самым отчаянным спекулянтам раскачивать валютные курсы до бесконечности.
- 2017.08.13
- Валентин Катасонов
- svpressa.ru
Тут всё очень неоднозначно. Время покажет.
Не в качестве рекламы, я даже автора канала не знаю, просто решил поделится, интересный канал о криптовалютах. Сам ими не торговал ни разу, но такие бурные рывки неизвестно от чего. Есть какие-то мнения?
Форекс и биржа рядом не стоят по волатильности.
Канал на Телеграмм DeCenter
а я писал в другой теме что покупать надо на коррекции, как раз из района 2000 )
и так понятно было. Ему еще расти и расти, можно трендовые стратегии торговать
Читайте специалистов: Катасонов http://svpressa.ru/economy/article/177852/:
Но что еще важнее: криптовалюты — не деньги. Определений денег много. Например, раньше (при золотом стандарте) деньги определяли как «товар». Сегодня деньги обычно называют «знаком», они уже утратили связь с золотом и другими драгоценными металлами. Такие деньги-знаки называют «фиатными» или «фидуциарными». Но при всех нюансах определений всегда подчеркивается, что деньги — измеритель стоимости товаров и услуг. Даже если деньги являются «знаком» (т.е. их эмиссия не обеспечивается товарными запасами эмитента), им противостоит товарная масса, создаваемая и обращающаяся в экономике. Центральный банк в идеале должен регулировать массу обращающихся денежных знаков, соотнося ее с товарной массой и, тем самым, поддерживая стабильность покупательной способности денежного знака. Мера стоимости — главный признак денег (как товарных, так и фидуциарных) и главная их функция. Другие функции — средство обмена, средство платежа, средство накопления.
На примере биткойна можно наглядно увидеть, что криптовалюты не в состоянии выполнять функцию измерения стоимости. [...]
Волатильность в мире криптовалют несравнимо выше, чем в мире обычных валют — доллара США, евро, британского фунта стерлингов, японской иены и т. д. И дело не только в том, что курсами обычных валют хотя бы в какой-то мере управляют Центробанки (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и др.). Дело в том, что мир настоящих денег (валют) напрямую связан с миром товаров. Товарная масса является тем стабилизатором, который не позволяет даже самым отчаянным спекулянтам раскачивать валютные курсы до бесконечности.
Ага, нашли кого цитировать.. ему бы в монахи уже давно, все на волю божью уповает, а не про валюты рассказывать
не трейдерский форум а протестантский, прости господи, извиняюсь за тавтологию )
Не в качестве рекламы, я даже автора канала не знаю, просто решил поделится, интересный канал о криптовалютах. Сам ими не торговал ни разу, но такие бурные рывки неизвестно от чего. Есть какие-то мнения?
Форекс и биржа рядом не стоят по волатильности.
Канал на Телеграмм DeCenter
Ага, нашли кого цитировать.. ему бы в монахи уже давно, все на волю божью уповает, а не про валюты рассказывать
не трейдерский форум а протестантский, прости господи, извиняюсь за тавтологию )
вопрос: насколько ваше мнение компетентно? (оцените по 100 балльной шкале)
а пока ищите ответ, посмотрим, кого же я процитировал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катасонов,_Валентин_Юрьевич:
Валенти́н Ю́рьевич Катасо́нов (род. 5 апреля 1950, СССР) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО. Публицист. Специалист в области экономики природопользования, международного движения капитала, проектного финансирования, управления инвестициями, денежно-кредитной системы, международных финансов, экономической социологии, экономической истории и истории экономических учений.
И посмотрим его опыт:
В 1991—1993 гг. — консультант Департамента международных экономических и социальных проблем ООН — DIESA.
В 1993—1996 гг. — член Консультативного совета при президенте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В 1995—2000 гг. — заместитель директора Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (проект Всемирного банка по управлению окружающей средой).
В 2000—2010 гг. — экономический советник Центрального банка Российской Федерации
вопрос: насколько ваше мнение компетентно? (оцените по 100 балльной шкале)
а пока ищите ответ, посмотрим, кого же я процитировал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катасонов,_Валентин_Юрьевич:
Валенти́н Ю́рьевич Катасо́нов (род. 5 апреля 1950, СССР) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО. Публицист. Специалист в области экономики природопользования, международного движения капитала, проектного финансирования, управления инвестициями, денежно-кредитной системы, международных финансов, экономической социологии, экономической истории и истории экономических учений.
И посмотрим его опыт:
В 1991—1993 гг. — консультант Департамента международных экономических и социальных проблем ООН — DIESA.
В 1993—1996 гг. — член Консультативного совета при президенте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В 1995—2000 гг. — заместитель директора Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (проект Всемирного банка по управлению окружающей средой).
В 2000—2010 гг. — экономический советник Центрального банка Российской Федерации
Да-да, а теперь книжки и статьи бестолковые пишет, не пригодился чувак.. Вы посмотрите про него роликов побольше, он ничего кроме религиозной критики не несет
Любое выступление заканчивается фразой типа "на все воля божья", это очень необычно слышать от экономиста, видимо, когда аргументы заканчиваются
Конкретно ВЫ из его публикаций что-то полезного для своей жизни и процветания извлекли? А люди на битках уже состояния сколотили, пока суть да дело :)
И еще один момент - криптоденьги создавались не правительствами, это частная инициатив людей ради людей. А вот кто там перехватит контроль над развивающимся рынком это уже другой вопрос, никакого отношения к сути электронных денег не имеющий.
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Не в качестве рекламы, я даже автора канала не знаю, просто решил поделится, интересный канал о криптовалютах. Сам ими не торговал ни разу, но такие бурные рывки неизвестно от чего. Есть какие-то мнения?
Форекс и биржа рядом не стоят по волатильности.
Канал на Телеграмм DeCenter