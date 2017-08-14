Время от появления сигнала до открытия позиции - страница 2
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Используете стандартную библиотеку по работе с ордерами или свой код с нуля?
СБ плюс свой код. Правда, эксперт в МТ5 занимается только исполнением внешних приказов. Никаких индикаторов и прочей ерунды из МТ не используется.
По скорости исполнения приказов МТ5 вне конкуренции, при прочих равных условиях.
По скорости исполнения приказов МТ5 вне конкуренции, при прочих равных условиях.
И что? В Квик тоже все ОК получается. Через внешнюю панель и trans2quik.dll.
И что? В Квик тоже все ОК получается. Через внешнюю панель и trans2quik.dll.
Я в курсе)
Я таких исследований не проводил. Как я могу их провести, если у меня история OHLCV с Финама? А в реале комиссия легко отбивается именно заявкой внутри спрэда. Даже руками успевается это выставить - безусловно, при благоприятных обстоятельствах. При неблагоприятных лучше по рынку. Инструменты - фьючи Сбер, ГП, РТС.
Вроде ликвидные инструменты, а какая комиссия, или точней, сколько пунктов надо на отбивку комиссии?
Я так понимаю, что в терминале пишется комиссия биржи, а брокер по окончанию дня дополнительно списывает ещё...
У меня на реале (ФОРТС) 10-12 мс.
Обалдеть - это очень быстро, у меня исполнение от MT5 до открытия позиции занимает больше
2017.08.11 23:31:11.290 Trades '***': exchange buy 1.00 Si-9.17 at market
2017.08.11 23:31:11.316 Trades '***': accepted exchange buy 1.00 Si-9.17 at market
2017.08.11 23:31:11.317 Trades '***': exchange buy 1.00 Si-9.17 at market placed for execution
2017.08.11 23:31:11.323 Trades '***': order #73705466 buy 1.00 / 1.00 Si-9.17 at market done in 32.610 ms
СБ плюс свой код. Правда, эксперт в МТ5 занимается только исполнением внешних приказов. Никаких индикаторов и прочей ерунды из МТ не используется.
По скорости исполнения приказов МТ5 вне конкуренции, при прочих равных условиях.
Видимо у меня проблема в коде - надо искать. Спасибо за информацию.
Кстати интересно, как Вы замер сейчас сделали на закрытом рынке?
В тестере у меня всё быстро, кстати, открывает.
Вроде ликвидные инструменты, а какая комиссия, или точней, сколько пунктов надо на отбивку комиссии?
Я так понимаю, что в терминале пишется комиссия биржи, а брокер по окончанию дня дополнительно списывает ещё...
Брокер комиссию списывает сразу по проведению сделки. Прибыль-убыток начисляется по ходу пьесы. По окончании дня (сессии) брокер дополнительно ничего не списывает.
Торговля внутри спреда полностью, или почти полностью, отбивает комиссию. А при хороших движениях, даже по рынку отбивается моментально.
Брокер комиссию списывает сразу по проведению сделки. Прибыль-убыток начисляется по ходу пьесы. По окончании дня брокер дополнительно ничего не списывает.
Ну, не может же бесплатно брокер работать, вот допустим Si - комиссия биржи (http://www.moex.com/a90) 80 копеек в одну сторону , значит за не скальперскую сделку 1 рубль 60 копеек.
У меня пишется только эта комиссия. Кстати не ясно, почему пишется то при открытии то только при закрытии позиции?
Кстати вот интересно, у биржи определение скальперской сделки
** Заключение скальперских сделок тарифицируется со скидкой 50% от величины биржевого сбора за совершение таких сделок. Скальперские сделки: