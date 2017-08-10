Такое чувство
Что ты знаешь о боли, инвестор
доусреднялся?
а как посмотреть сигнал, когда его убрали с публичных?
подписчики 480)))
Да, денег на фальшивой истории тот поднял неплохо
Поучительная история, в общем.
это метаквоты виноваты. они в статистике пишут данные аж с начала открытия счета. там у него 400 %.
а после того как он замониторил счет, он смог подняться только на 10%. месяц смог только продержаться, после чего слился. (сколько раз им уже говорили, что статитистику нужно писать с момента замониторивания счета)
действительно, может историю нарисовал, а сервер метаквотов ее загрузил. ведь может же быть такое.
Так об этом уже сто раз твердили, что рейтинг нужно показывать не с прошлого века, а с момента регистрации мониторинга.
долил 300 на счет и мартингейлнулся, потом 300 снял?
Нет, только долился и совершил ва-банк 1 лотом, причём до 200% дошёл, но почему-то не стал фиксировать, а только выровнял прирост, зафиксировав почти 100
Нет, только долился и совершил ва-банк 1 лотом, причём до 200% дошёл, но почему-то не стал фиксировать, а только выровнял прирост, зафиксировав почти 100
ну это то же, что я и говорю. удвоился по мартингейлу.
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