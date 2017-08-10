Такое чувство

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Когда сидел в покупке евродоллара и решил сходить в магазин за минералкой.
 
И? Что там с чувствами?  
Выпей минералку, и все будет хорошо.
 
Ivan Butko:

Что ты знаешь о боли, инвестор





доусреднялся?

а как посмотреть сигнал, когда его убрали с публичных?

подписчики 480)))
 
grok333:

доусреднялся?

а как посмотреть сигнал, когда его убрали с публичных?

подписчики 480)))


Да, денег на фальшивой истории тот поднял неплохо

Поучительная история, в общем. 




 
trader781:   Когда сидел в покупке евродоллара и решил сходить в магазин за минералкой.
Прежде, чем надолго отойти, надо поставить SL и TP.
 
Ivan Butko:

Да, денег на фальшивой истории тот поднял неплохо

Поучительная история, в общем. 





это метаквоты виноваты. они в статистике пишут данные аж с начала открытия счета. там у него 400 %.

а после того как он замониторил счет, он смог подняться только на 10%. месяц смог только продержаться, после чего слился. (сколько раз им уже говорили, что статитистику нужно писать с момента замониторивания счета)

действительно, может историю нарисовал, а сервер метаквотов ее загрузил. ведь может же быть такое.

 

Так об этом уже сто раз твердили, что рейтинг нужно показывать не с прошлого века, а с момента регистрации мониторинга.

 

Управляющий просто Бог



На самом деле он ничего не сливал. Так, просто поигрался немного с просадкой, стабильность - она такая, наскучивает же

 
Ivan Butko:

Управляющий просто Бог



На самом деле он ничего не сливал. Так, просто поигрался немного с просадкой, стабильность - она такая, наскучивает же


долил 300 на счет и мартингейлнулся, потом 300 снял?


 
igrok333:

долил 300 на счет и мартингейлнулся, потом 300 снял?



Нет, только долился и совершил ва-банк 1 лотом, причём до 200% дошёл, но почему-то не стал фиксировать, а только выровнял прирост, зафиксировав почти 100

 
Ivan Butko:

Нет, только долился и совершил ва-банк 1 лотом, причём до 200% дошёл, но почему-то не стал фиксировать, а только выровнял прирост, зафиксировав почти 100


ну это то же, что я и говорю. удвоился по мартингейлу.

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