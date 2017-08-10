Такое чувство - страница 2

Новый комментарий
 
igrok333:

долил 300 на счет и мартингейлнулся, потом 300 снял?


Если он восстановился почему нет на витрине
 
Sergey Lobov:
Если он восстановился почему нет на витрине

Подписка временно не разрешена

Походу взялись за него



Все показатели изменились

 
Vitaly Muzichenko:

Так об этом уже сто раз твердили, что рейтинг нужно показывать не с прошлого века, а с момента регистрации мониторинга.

Наконец, появились единомышленники в этом вопросе! Я за это долго воевал, но так и не нашел поддержки ни со стороны администрации, ни у пользователей. Почему-то все считают, что старые грехи на счёте обязательно должны быть достоянием общественности.

12
Новый комментарий