Такое чувство - страница 2
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долил 300 на счет и мартингейлнулся, потом 300 снял?
Если он восстановился почему нет на витрине
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Походу взялись за него
Все показатели изменились
Так об этом уже сто раз твердили, что рейтинг нужно показывать не с прошлого века, а с момента регистрации мониторинга.
Наконец, появились единомышленники в этом вопросе! Я за это долго воевал, но так и не нашел поддержки ни со стороны администрации, ни у пользователей. Почему-то все считают, что старые грехи на счёте обязательно должны быть достоянием общественности.