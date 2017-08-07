Работает ли Price Action на тиковых и свечных данных? - страница 2
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Кстати, если формировать собственные нестандартные по времени бары, вся красивая сказка с ПА рассыплется в прах, я в этом уверен. Заодно и это проверю.
Да, надо на реале собственными глазами увидеть, чтобы понять что хорошо, а что плохо.
Помнится, на tradelikeapro была статья "Все тайны паттернов Price Action". Автор собрал в ней довольно обширную статистику, из которой следовало, что паттерны сами по себе ничего не прогнозируют - они работают, только опираясь на уровни. А если так, возможно, из этого уравнения паттерны проще вычеркнуть. )
Помнится, на tradelikeapro была статья "Все тайны паттернов Price Action". Автор собрал в ней довольно обширную статистику, из которой следовало, что паттерны сами по себе ничего не прогнозируют - они работают, только опираясь на уровни. А если так, возможно, из этого уравнения паттерны проще вычеркнуть. )
Ну так можно и уровни пристегнуть, да хоть астрологию ))
Единственное на чего можно положится из РА это линии супротивы и подкрепы все остальное чушь
Линии поддержки и сопротивления не относятся к Price Action, как я понимаю. PA - это комбинации, паттерны групп свечей
все комбинации, паттерны, свечи и даже граф.разметка включая гартли - это по большому счёту те-же МА-шки, вид сбоку в другом разрешении :-)
но в силу эффекта моды некоторые из них(особенно легко различимые) слегка срабатывают, просто потому-что толпа их увидела и повелась..
все комбинации, паттерны, свечи и даже граф.разметка включая гартли - это по большому счёту те-же МА-шки, вид сбоку в другом разрешении :-)
но в силу эффекта моды некоторые из них(особенно легко различимые) слегка срабатывают, просто потому-что толпа их увидела и повелась..
Ну вот я и хочу это выяснить раз и навсегда. Дело в том, что у меня сейчас в работе заказ с очень близкой тематикой, тоже анализ паттернов на истории. Там уже 80% я сделал, грех не использовать для проверки PA.
Я вообще не понимаю когда кто-то использует какие-то UTC/GMT, или какие-то бары.
На вход терминала подаются тики, и каждый разработчик на основе времени из "Market Watch" сможет формировать или проверить любой промежуток времени.
Наверное можно и без использования UTC/GMT времени определять пинбары,
но для меня проще использовать время которое не меняется на летнее и зимнее время, особенно если это у американских и европейских брокеров происходит в разные дни и месяца.
все комбинации, паттерны, свечи и даже граф.разметка включая гартли - это по большому счёту те-же МА-шки, вид сбоку в другом разрешении :-)
но в силу эффекта моды некоторые из них(особенно легко различимые) слегка срабатывают, просто потому-что толпа их увидела и повелась..
А фигуры "флаг", "треугольник"," голова и плечо" и тд они где, в РА или нет
это фигуры тех. анализа