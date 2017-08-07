Работает ли Price Action на тиковых и свечных данных?

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Сделал опрос вот почему. В последнее время участились заказы, связанные с темой PA. Я, честно говоря, в эти фигуры не верю. Но так как код приходится писать, решил провести исследование и проверить, насколько часто известные всем фигуры реально предсказывают дальнейшее движение цены.

Кое-что из кодов буду выкладывать тут, ну и результаты конечно. Надо этот вопрос решить хотя бы для себя, а то весь инет забит восторгами по поводу этого метода анализа.

 
Привет,

Подходит для определенных пар.
Или для каждой пары свой паттерн бывает.
 

Если придерживаться правила: сначала место, потом сигнал, то и фигурки работают. Сложности возникают при определении того самого места, иногда даже визуально, а когда что-то не понятно, то в рынок лучше не лезть. Вот как это закодить? для меня проблема...

 
ну это как рассуждать "если я езжу на бмв и пересяду на мерседес смогу ли поехать"
 

Использую ПA, пинбары с контролем времени их формирования. Проблема в том что такой советник подгоняется под конкретную пару.


 
Rafil Nurmukhametov:

Если придерживаться правила: сначала место, потом сигнал, то и фигурки работают. Сложности возникают при определении того самого места, иногда даже визуально, а когда что-то не понятно, то в рынок лучше не лезть. Вот как это закодить? для меня проблема...


Я думаю сделать так для начала. Повторюсь, я не буду делать торговый советник на первом этапе, просто интересно посмотреть, вообще ПА работает или это сказки. Для скорости разработки паттерны буду прописывать в текстовом файле, каждая свеча, как OHLC. Пока неясно, как указывать положение свечи относительно предыдущей, но что-нибудь придумаю. Можно указывать явно в пунктах, а можно в относительных величинах.

Например в пунктах 2,51,-10,24 - это OHLC относительно Close предыдущей свечи, получаем бычью свечу.

Далее в настройках советника или прямо в текстовом файле задаем погрешность в %, например 25

И так записываем последовательность из нескольких свечей, от двух до бесконечности )) Ну а поиск такого паттерна в реальной истории уже дело техническое, думаю, справлюсь.

 
Lilita Bogachkova:

Использую ПA, пинбары с контролем времени их формирования. Проблема в том что такой советник подгоняется под конкретную пару.



А вы попробуйте пропустить тест на МТ5 используя режим не "Все тики", а "Каждый тик на основе реальных тиков".

Ведь на вход терминала подается не какие-то бары а именно реальные тики. И поэтому все тесты надо запускать в режиме реальных тиков.

 
Petros Shatakhtsyan:

А вы попробуйте пропустить тест на МТ5 используя режим не "Все тики", а "Каждый тик на основе реальных тиков".

Ведь на вход терминала подается не какие-то бары а именно реальные тики. И поэтому все тесты надо запускать в режиме реальных тиков.


Спорить не стану, вы правы. Но к сожалению:

1. Не знаю MT5 брокера который работает по времени UTC/GMT, для контроля времени формирования пинбаров.

2. iBarShift и iBarShiftMQL4 не дает одинаковый результат, не знаю почему.

 
Lilita Bogachkova:

Спорить не стану, вы правы. Но к сожалению:

1. Не знаю MT5 брокера который работает по времени UTC/GMT, для контроля времени формирования пинбаров.

2. iBarShift и iBarShift MQL4 не дает одинаковый результат, не знаю почему.


Я вообще не понимаю когда кто-то использует какие-то UTC/GMT, или какие-то бары. 

На вход терминала подаются тики, и каждый разработчик на основе времени из "Market Watch" сможет формировать или проверить любой промежуток времени.

 
Petros Shatakhtsyan:

Я вообще не понимаю когда кто-то использует какие-то UTC/GMT, или какие-то бары. 

На вход терминала подаются тики, и каждый разработчик на основе времени из "Market Watch" сможет формировать или проверить любой промежуток времени.


Кстати, если формировать собственные нестандартные по времени бары, вся красивая сказка с ПА рассыплется в прах, я в этом уверен. Заодно и это проверю.

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