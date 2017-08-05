input const не является константой
input datetime StartDate = D'2017.08.04 12:00'; // StartDate (Year.Month.Day Hour:Minute:Second) input datetime StopDate = D'2017.08.04 23:55'; // StopDate (Year.Month.Day Hour:Minute:Second)
Привет , можно конечно.
используя enum
Если это прописать, то выйдет не меняющаяся строка "Privet bro!" в панели настройки.
Как бы будет выбор при двойном клике - но выбор будет один и тот же :))))
enum qw
{
i=1,//Privet bro!
};
input qw comment=1;
Это о чем?
Пояснения логично запихивать в коммент переменной, а не в значение доп. входного параметра.
Это о чем?
Об этом:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test_en.mq5 | //| Copyright 2012, CompanyName | //| http://www.companyname.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property script_show_inputs input const string Comment1 = ""; // Formats of StartDate and StopDate input const string Comment2 = ""; // are D'Year.Month.Day Hour:Minute:Second' input const string Comment3 = ""; // for example D'2017.08.04 12:11:45'"; input datetime StartDate = D'2017.08.04 12:00'; input datetime StopDate = D'2017.08.04 23:55'; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart()
Результат:
Поле "Значение" конечно остаётся редактируемым, то главное, то, что в поле "Переменная" (в первых трёх строчках) помещено описание.
Пояснения логично запихивать в коммент переменной, а не в значение доп. входного параметра.
а-а, я что-то не допер, у меня коммент получился длинным, решил вынести в строку
а-а, я что-то не допер, у меня коммент получился длинным, решил вынести в строку
Эта строка не бесконечна по размеру, поэтому в примере выше я разбил пояснения на три строки.
Об этом:
Результат:
Поле "Значение" конечно остаётся редактируемым, то главное, то, что в поле "Переменная" (в первых трёх строчках) помещено описание.
Остроумное решение!
Эта строка не бесконечна по размеру, поэтому в примере выше я разбил пояснения на три строки.
Ну да, там вроде максимум 64 знака
Ну да, там вроде максимум 64 знака
Точно не помню, но бывает и так, что само окно параметров максимально сжато по ширине и тогда просто текст скрыт за троточием - чтобы его увидеть пользователю нужно растянуть окно.
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Честно говоря, первый раз напоролся. Захотелось сделать неубиваемый коммент в input параметрах советника, чтобы нельзя было его затереть. Попробовал вот так - затереть можно, нельзя изменить в программе. Впрочем, input параметры и так нельзя изменить программно. Похоже, способа сделать неизменяемый коммент нет?
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