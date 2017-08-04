Помогите с Циклом
Есть уровни - аж четыре горизонтальных и два наклонных, чем они нарисованы неизвестно. Где уровень А тоже не известно и что он из себя представляет тоже неизвестно.
ТВ - точька входа.
Уравень А самый нижний.
Нужно по Клоус свечи определить Был ли клоус нуже уравня за период 100 свечей. Отщитывать нужно от свечи со здвигом 1 .
ТВ - точька входа.
Уравень А самый нижний.
Нужно по Клоус свечи определить Был ли клоус нуже уравня за период 100 свечей. Отщитывать нужно от свечи со здвигом 1 .
Пройти в цикле по барам - это не проблема. Нужно значение уровня.
Можно проще - функции iHighest(), iLowest() с MODE_CLOSE, но все равно нужно значение уровня.
Пройти в цикле по барам - это не проблема. Нужно значение уровня.
Можно проще - функции iHighest(), iLowest() с MODE_CLOSE, но все равно нужно значение уровня.
Как-нибудь так:
bool Crossing( double Level, // уровень int N, // количество баров int Shift // бар с которого начинать ){ if(Close[Shift]>Level){ for(int i=Shift+1;i<Shift+1+N;i++){ if(Close[i]<Level){ return(true); } } } else if(Close[Shift]<Level){ for(int i=Shift+1;i<Shift+1+N;i++){ if(Close[i]>Level){ return(true); } } } return(false); }
Спасибо за подсказку, использавал iHighest(), iLowest() именно то что нужно
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Задача вроде как проста но нужно подкоорденираватся у спецов кода.
На рисунке видно что есть уравни. Мне нужно через цикл перебрать закрытия свечь и определить закрывалась ли свеч ниже уравня (А). Примером допустим может быть 100 свечей.