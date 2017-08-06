помогите, пожалуйста. Обратный мартин

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Доброго времени суток, коллеги. помогите, пожалуйста, найти советник - разновидность Мартина, что бы он при уходе цены в минус первой позиции открывал бы удвоенную позицию, но только в обратном направлении. например: 1й ордер БАЙ (1 лот) в минусе значит открывается 2й ордер (2 лота) на СЕЛЛ... заранее спасибо
 
BeckHaM21:
Доброго времени суток, коллеги. помогите, пожалуйста, найти советник - разновидность Мартина, что бы он при уходе цены в минус первой позиции открывал бы удвоенную позицию, но только в обратном направлении. например: 1й ордер БАЙ (1 лот) в минусе значит открывается 2й ордер (2 лота) на СЕЛЛ... заранее спасибо
возможно вы не поверите, но 2-й и дальнейшие ордера мартингейла можно (и это даже лучше) открывать в случайном направлении.
 
Maxim Kuznetsov:
возможно вы не поверите, но 2-й и дальнейшие ордера мартингейла можно (и это даже лучше) открывать в случайном направлении.

предлагаете сидеть и подкидывать монетку? )))

 
BeckHaM21:

предлагаете сидеть и подкидывать монетку? )))

Можно и так. Более того, для мартина и первую сделку можно производить "по монетке" - все равно будешь в выгрыше.

Сумма депозита на мартине - очень легко считается, и она весьма внушительна.  Если же сумма депозита будет меньше - слив неминуем.

 

все это конечно здорово, но по поводу советника никто не может подсказать?

 
BeckHaM21:

все это конечно здорово, но по поводу советника никто не может подсказать?

Фриланс вам поможет.

Но повторю - на бессливного Мартина у вас не хватит депозита.

 
George Merts:



5 колен с шагом 500 разве мало?

Просто для интереса

 
trader781:

5 колен с шагом 500 разве мало?

Просто для интереса

мартин даже с 20 коленами имеет неслабый шанс на "плохую серию" за обозримое время.

а уж 5ть неудач поймать - вообще элементарно. И депо даже на 5 нужен как минимум 2^6*(500+1,5*спред)=от 32000 начальных пункто-лотов и плюс залоговая подушка и что-то на свопы

 
Maxim Kuznetsov:

мартин даже с 20 коленами имеет неслабый шанс на "плохую серию" за обозримое время.

а уж 5ть неудач поймать - вообще элементарно. И депо даже на 5 нужен как минимум 2^6*(500+1,5*спред)=от 32000 начальных пункто-лотов и плюс залоговая подушка и что-то на свопы


Напоминаю: данное утверждение верно лишь для трейдера, который любит сидеть... и, ничего не делая, смотреть, как цена идёт против его Мартина 

Трейдер, который ИЗВЛЕКАЕТ ПРИБЫЛЬ из этого хода цены - таких ограничений в размере депозита не испытывает 


 
trader781:

5 колен с шагом 500 разве мало?

Просто для интереса

Для чего ? Может быть мало, может быть достаточно.

Вы спрашивайте-то конкретно !

То есть, исходите из:

Вероятности одного выигрыша (скажем, 0,4 - да, она может быть и меньше половины, мы ведь новички, плюс надо учитывать спред-своп)

Числа желаемых серий без слива. На каждой серии - вы выигрываете вашу ставку (Скажем, 1000)

Вероятность не слить во всех этих сериях. Скажем, 0,99

При этих данных - мы должны выдерживать просадку в 23 убытка, и, значит, должны иметь депозит в 8М ставок. Имея такой депозит - мы с вероятностью единичного выигрыша 0,4 (заметно меньше половины) - тем не менее, за 1000 мартингейл серий ни разу не сольем с вероятностью 99%. (Но все же, остается вероятность в 1%, что в одной из этих серий будет 24 убытка подряд, и мы сольем).

Задавайте другие исходные данные (три значения) - и необходимая длина убытков легко подсчитывается.

 
prikolnyjkent:

Напоминаю: данное утверждение верно лишь для трейдера, который любит сидеть... и, ничего не делая, смотреть, как цена идёт против его Мартина 

Трейдер, который ИЗВЛЕКАЕТ ПРИБЫЛЬ из этого хода цены - таких ограничений в размере депозита не испытывает 


Поддерживаю. Почему то все считают, что надо либо постоянно усредняться, либо постоянно переворачиваться и больше ничего не делать. А потом прикидывают максимальное количество колен для такой дебильной стратегии и говорят, что нужен очень большой депозит.
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