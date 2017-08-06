помогите, пожалуйста. Обратный мартин
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Доброго времени суток, коллеги. помогите, пожалуйста, найти советник - разновидность Мартина, что бы он при уходе цены в минус первой позиции открывал бы удвоенную позицию, но только в обратном направлении. например: 1й ордер БАЙ (1 лот) в минусе значит открывается 2й ордер (2 лота) на СЕЛЛ... заранее спасибо
возможно вы не поверите, но 2-й и дальнейшие ордера мартингейла можно (и это даже лучше) открывать в случайном направлении.
предлагаете сидеть и подкидывать монетку? )))
предлагаете сидеть и подкидывать монетку? )))
Можно и так. Более того, для мартина и первую сделку можно производить "по монетке" - все равно будешь в выгрыше.
Сумма депозита на мартине - очень легко считается, и она весьма внушительна. Если же сумма депозита будет меньше - слив неминуем.
все это конечно здорово, но по поводу советника никто не может подсказать?
все это конечно здорово, но по поводу советника никто не может подсказать?
Фриланс вам поможет.
Но повторю - на бессливного Мартина у вас не хватит депозита.
5 колен с шагом 500 разве мало?
Просто для интереса
5 колен с шагом 500 разве мало?
Просто для интереса
мартин даже с 20 коленами имеет неслабый шанс на "плохую серию" за обозримое время.
а уж 5ть неудач поймать - вообще элементарно. И депо даже на 5 нужен как минимум 2^6*(500+1,5*спред)=от 32000 начальных пункто-лотов и плюс залоговая подушка и что-то на свопы
мартин даже с 20 коленами имеет неслабый шанс на "плохую серию" за обозримое время.
а уж 5ть неудач поймать - вообще элементарно. И депо даже на 5 нужен как минимум 2^6*(500+1,5*спред)=от 32000 начальных пункто-лотов и плюс залоговая подушка и что-то на свопы
Напоминаю: данное утверждение верно лишь для трейдера, который любит сидеть... и, ничего не делая, смотреть, как цена идёт против его Мартина
Трейдер, который ИЗВЛЕКАЕТ ПРИБЫЛЬ из этого хода цены - таких ограничений в размере депозита не испытывает
5 колен с шагом 500 разве мало?
Просто для интереса
Для чего ? Может быть мало, может быть достаточно.
Вы спрашивайте-то конкретно !
То есть, исходите из:
Вероятности одного выигрыша (скажем, 0,4 - да, она может быть и меньше половины, мы ведь новички, плюс надо учитывать спред-своп)
Числа желаемых серий без слива. На каждой серии - вы выигрываете вашу ставку (Скажем, 1000)
Вероятность не слить во всех этих сериях. Скажем, 0,99
При этих данных - мы должны выдерживать просадку в 23 убытка, и, значит, должны иметь депозит в 8М ставок. Имея такой депозит - мы с вероятностью единичного выигрыша 0,4 (заметно меньше половины) - тем не менее, за 1000 мартингейл серий ни разу не сольем с вероятностью 99%. (Но все же, остается вероятность в 1%, что в одной из этих серий будет 24 убытка подряд, и мы сольем).
Задавайте другие исходные данные (три значения) - и необходимая длина убытков легко подсчитывается.
Напоминаю: данное утверждение верно лишь для трейдера, который любит сидеть... и, ничего не делая, смотреть, как цена идёт против его Мартина
Трейдер, который ИЗВЛЕКАЕТ ПРИБЫЛЬ из этого хода цены - таких ограничений в размере депозита не испытывает
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