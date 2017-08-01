Фрактальный или зеркальный уровень?

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Фрактальный или зеркальный уровень, это одно и тоже, или нет? И кто торгует им, и как успехи? Говорят, что 8 из 10 проходят в плюс, но у меня пока так себе.

 
Kirill Shushkevich:

Фрактальный или зеркальный уровень, это одно и тоже, или нет? И кто торгует им, и как успехи? Говорят, что 8 из 10 проходят в плюс, но у меня пока так себе.


Зеркальный уровень - это когда уровень поддержки в какие-то моменты времени становится уровнем сопротивления и наоборот. Лично я в эти уровни верю (форекс - это, ведь, не наука, говорят, что это искусство, а я говорю это вопрос веры, веры в свою торговую систему). Я пытаюсь эти уровни использовать в торговле и успехи более-менее есть. Есть трейдеры, которые категорически отрицают наличие вообще линий поддержки-сопротивления. Но лично я неоднократно убеждался, что эти линии работают. Что такое фрактальный уровень - я не знаю. Однако это вовсе не означает, что такого нет.

 
Victor Ziborov:

Зеркальный уровень - это когда уровень поддержки в какие-то моменты времени становится уровнем сопротивления и наоборот. Лично я в эти уровни верю (форекс - это, ведь, не наука, говорят, что это искусство, а я говорю это вопрос веры, веры в свою торговую систему). Я пытаюсь эти уровни использовать в торговле и успехи более-менее есть. Есть трейдеры, которые категорически отрицают наличие вообще линий поддержки-сопротивления. Но лично я неоднократно убеждался, что эти линии работают. Что такое фрактальный уровень - я не знаю. Однако это вовсе не означает, что такого нет.


фрактальный уровень это и есть зеркальный уровень походу, может я не прав

[Удален]  

Вот пример, только что сделал. Зеркальные не уровни а сами графики, уровни-как следствие. Красная точка это центр, из которого график зеркалится, так можно достаточно неплохо прогнозировать. Это свойство фракталов - самоподобие и зависимость от начальных условий.

Если вы помедитируете немного на графики в этом направлении то интересные вещи для себя обнаружите. Я торговал так несколько лет, получалось неплохо.

еще примерчик с прогнозом долгосрочным

https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page9#comment_5479093

 
Kirill Shushkevich:

Фрактальный или зеркальный уровень, это одно и тоже, или нет? И кто торгует им, и как успехи? Говорят, что 8 из 10 проходят в плюс, но у меня пока так себе.


Фрактальный  - это просто уровень фрактала. 

Зеркальный - тот, который и поддержкой является и сопротивлением. Уровень образованный фракталом может стать и зеркальным, а может и не стать. 

 
Maxim Dmitrievsky:

Вот пример, только что сделал. Зеркальные не уровни а сами графики, уровни-как следствие. Красная точка это центр, из которого график зеркалится, так можно достаточно неплохо прогнозировать. Это свойство фракталов - самоподобие и зависимость от начальных условий.

Если вы помедитируете немного на графики в этом направлении то интересные вещи для себя обнаружите. Я торговал так несколько лет, получалось неплохо.



я только начал применять эти уровни, а так раньше торговал отбой и ложный пробой и все плохо закончилось.

 
Dmitry Fedoseev:

Фрактальный  - это просто уровень фрактала. 

Зеркальный - тот, который и поддержкой является и сопротивлением. Уровень образованный фракталом может стать и зеркальным, а может и не стать. 


я видел видео как по фрактальному анализу торгует, они похоже на зеркальные уровни

[Удален]  
Kirill Shushkevich:

я только начал применять эти уровни, а так раньше торговал отбой и ложный пробой и все плохо закончилось.

Не для рекламы будет написано, я там больше не работаю.. но вот писал статьи, может вам будет интересно:

https://blog.forex4you.org/tag/teoriya-fraktalnogo-analiza-rynka/

Из статей будет понятно что такое фракталы на рынке.

Есть еще один на робофорексе аналитик, который их применяет, ведет видео подкасты. Но там у него свои извращения, типа я художник я так вижу.

теория фрактального анализа рынка cтатьи | Блог Forex4you
теория фрактального анализа рынка cтатьи | Блог Forex4you
  • 2015.01.04
  • blog.forex4you.org
Раздел: теория фрактального анализа рынка
 
Kirill Shushkevich:

я видел видео как по фрактальному анализу торгует, они похоже на зеркальные уровни


Тогда так: некоторые фрактальные уровни могут быть еще и  зеркальными.

 
Maxim Dmitrievsky:

Не для рекламы будет написано, я там больше не работаю.. но вот писал статьи, может вам будет интересно:

https://blog.forex4you.org/tag/teoriya-fraktalnogo-analiza-rynka/

Из статей будет понятно что такое фракталы на рынке.

Есть еще один на робофорексе аналитик, который их применяет, ведет видео подкасты. Но там у него свои извращения, типа я художник я так вижу.


гляну

 
Dmitry Fedoseev:

Тогда так: некоторые фрактальные уровни могут быть еще и  зеркальными.


не знаю)

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