Фрактальный или зеркальный уровень?
Фрактальный или зеркальный уровень, это одно и тоже, или нет? И кто торгует им, и как успехи? Говорят, что 8 из 10 проходят в плюс, но у меня пока так себе.
Зеркальный уровень - это когда уровень поддержки в какие-то моменты времени становится уровнем сопротивления и наоборот. Лично я в эти уровни верю (форекс - это, ведь, не наука, говорят, что это искусство, а я говорю это вопрос веры, веры в свою торговую систему). Я пытаюсь эти уровни использовать в торговле и успехи более-менее есть. Есть трейдеры, которые категорически отрицают наличие вообще линий поддержки-сопротивления. Но лично я неоднократно убеждался, что эти линии работают. Что такое фрактальный уровень - я не знаю. Однако это вовсе не означает, что такого нет.
Зеркальный уровень - это когда уровень поддержки в какие-то моменты времени становится уровнем сопротивления и наоборот. Лично я в эти уровни верю (форекс - это, ведь, не наука, говорят, что это искусство, а я говорю это вопрос веры, веры в свою торговую систему). Я пытаюсь эти уровни использовать в торговле и успехи более-менее есть. Есть трейдеры, которые категорически отрицают наличие вообще линий поддержки-сопротивления. Но лично я неоднократно убеждался, что эти линии работают. Что такое фрактальный уровень - я не знаю. Однако это вовсе не означает, что такого нет.
фрактальный уровень это и есть зеркальный уровень походу, может я не прав
Вот пример, только что сделал. Зеркальные не уровни а сами графики, уровни-как следствие. Красная точка это центр, из которого график зеркалится, так можно достаточно неплохо прогнозировать. Это свойство фракталов - самоподобие и зависимость от начальных условий.
Если вы помедитируете немного на графики в этом направлении то интересные вещи для себя обнаружите. Я торговал так несколько лет, получалось неплохо.
еще примерчик с прогнозом долгосрочным
Фрактальный или зеркальный уровень, это одно и тоже, или нет? И кто торгует им, и как успехи? Говорят, что 8 из 10 проходят в плюс, но у меня пока так себе.
Фрактальный - это просто уровень фрактала.
Зеркальный - тот, который и поддержкой является и сопротивлением. Уровень образованный фракталом может стать и зеркальным, а может и не стать.
Вот пример, только что сделал. Зеркальные не уровни а сами графики, уровни-как следствие. Красная точка это центр, из которого график зеркалится, так можно достаточно неплохо прогнозировать. Это свойство фракталов - самоподобие и зависимость от начальных условий.
Если вы помедитируете немного на графики в этом направлении то интересные вещи для себя обнаружите. Я торговал так несколько лет, получалось неплохо.
я только начал применять эти уровни, а так раньше торговал отбой и ложный пробой и все плохо закончилось.
Фрактальный - это просто уровень фрактала.
Зеркальный - тот, который и поддержкой является и сопротивлением. Уровень образованный фракталом может стать и зеркальным, а может и не стать.
я видел видео как по фрактальному анализу торгует, они похоже на зеркальные уровни
я только начал применять эти уровни, а так раньше торговал отбой и ложный пробой и все плохо закончилось.
Не для рекламы будет написано, я там больше не работаю.. но вот писал статьи, может вам будет интересно:
https://blog.forex4you.org/tag/teoriya-fraktalnogo-analiza-rynka/
Из статей будет понятно что такое фракталы на рынке.
Есть еще один на робофорексе аналитик, который их применяет, ведет видео подкасты. Но там у него свои извращения, типа я художник я так вижу.
- 2015.01.04
- blog.forex4you.org
я видел видео как по фрактальному анализу торгует, они похоже на зеркальные уровни
Тогда так: некоторые фрактальные уровни могут быть еще и зеркальными.
Не для рекламы будет написано, я там больше не работаю.. но вот писал статьи, может вам будет интересно:
https://blog.forex4you.org/tag/teoriya-fraktalnogo-analiza-rynka/
Из статей будет понятно что такое фракталы на рынке.
Есть еще один на робофорексе аналитик, который их применяет, ведет видео подкасты. Но там у него свои извращения, типа я художник я так вижу.
гляну
Тогда так: некоторые фрактальные уровни могут быть еще и зеркальными.
не знаю)
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Фрактальный или зеркальный уровень, это одно и тоже, или нет? И кто торгует им, и как успехи? Говорят, что 8 из 10 проходят в плюс, но у меня пока так себе.