Интересное свойство уровня для индикаторов на графике

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Не так давно попробовал задать уровень на обыкновенной Машке и получил весьма интересный результат, попробуйте, на минутках значения больше 10 хватит.

появляется спутник Машки сверху или снизу в зависимости от знака числа и что еще забавнее таких уровней можно нарисовать целую гору. Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?

 
Aleksandr Martynov:

Не так давно попробовал задать уровень на обыкновенной Машке и получил весьма интересный результат, попробуйте, на минутках значения больше 10 хватит.

появляется спутник Машки сверху или снизу в зависимости от знака числа и что еще забавнее таких уровней можно нарисовать целую гору. Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

(А.С. Пушкин)

 

Aleksandr Martynov:

Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?


Прибавлением введённого значения уровня к скользящей средней.

 
Evgeniy Chumakov:


Прибавлением введённого значения уровня к скользящей средней.

Знаете, у меня чувство, что вы не пробовали не видели и решили угадать...
Если к 1.2 прибавить 10 то на чарте вы это отыщет с огромным трудом, потому как собственно график сам превратится в прямую.
Так что потрудитесь сначала попробовать, я вот на вскидку могу лишь предположить что смещение это задаётся в пунктах, а не процентах или каких-либо номерах неких уровней
 
Aleksandr Martynov:

Так что потрудитесь сначала попробовать, я вот на вскидку могу лишь предположить что смещение это задаётся в пунктах,

Давно потрудился и сделал такое же предположение, если вам оно не нравится можете предполагать что хотите, мне не интересно. 

 
Этот уровень в пунктах задается. Никакой мистики)
 
Aleksandr Martynov:

Не так давно попробовал задать уровень на обыкновенной Машке и получил весьма интересный результат, попробуйте, на минутках значения больше 10 хватит.

появляется спутник Машки сверху или снизу в зависимости от знака числа и что еще забавнее таких уровней можно нарисовать целую гору. Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?

покажите скрин, как выглядит то, о чем Вы говорите?
 
Renat Akhtyamov:
покажите скрин, как выглядит то, о чем Вы говорите?

судя по описанию это Envelope 

можно провести много-много уровней от МА :-)

 
Maxim Kuznetsov:

судя по описанию это Envelope 

можно провести много-много уровней от МА :-)

пока не понятно

можно один, а не два?

 
Renat Akhtyamov:

пока не понятно

можно один, а не два?

Ренат, ты то-ли невыспался толи с похмелья ;-)

а если спрятать саму МА , уровни поставить по экспоненте (местные чудотворцы называют это "фибо"),
и сдвинуть вправо - то получится весьма загадочно. 


 
Maxim Kuznetsov:

Ренат, ты то-ли невыспался толи с похмелья ;-)

а если спрятать саму МА , уровни поставить по экспоненте (местные чудотворцы называют это "фибо"),
и сдвинуть вправо - то получится весьма загадочно. 


Налетай,  не ленись,покупай живопИсь:

готовый грааль - при пересечении серой линии (начиная от2-й), по предыдущей линии начинает тралится стоп-ордер. 

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