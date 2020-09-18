Интересное свойство уровня для индикаторов на графике
Не так давно попробовал задать уровень на обыкновенной Машке и получил весьма интересный результат, попробуйте, на минутках значения больше 10 хватит.
появляется спутник Машки сверху или снизу в зависимости от знака числа и что еще забавнее таких уровней можно нарисовать целую гору. Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?
О сколько нам открытий чудных
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И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
(А.С. Пушкин)
Aleksandr Martynov:
Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?
Прибавлением введённого значения уровня к скользящей средней.
Прибавлением введённого значения уровня к скользящей средней.
Давно потрудился и сделал такое же предположение, если вам оно не нравится можете предполагать что хотите, мне не интересно.
Не так давно попробовал задать уровень на обыкновенной Машке и получил весьма интересный результат, попробуйте, на минутках значения больше 10 хватит.
появляется спутник Машки сверху или снизу в зависимости от знака числа и что еще забавнее таких уровней можно нарисовать целую гору. Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?
судя по описанию это Envelope
можно провести много-много уровней от МА :-)
пока не понятно
можно один, а не два?
пока не понятно
можно один, а не два?
Ренат, ты то-ли невыспался толи с похмелья ;-)
а если спрятать саму МА , уровни поставить по экспоненте (местные чудотворцы называют это "фибо"),
и сдвинуть вправо - то получится весьма загадочно.
Ренат, ты то-ли невыспался толи с похмелья ;-)
а если спрятать саму МА , уровни поставить по экспоненте (местные чудотворцы называют это "фибо"),
и сдвинуть вправо - то получится весьма загадочно.
Налетай, не ленись,покупай живопИсь:
готовый грааль - при пересечении серой линии (начиная от2-й), по предыдущей линии начинает тралится стоп-ордер.
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Не так давно попробовал задать уровень на обыкновенной Машке и получил весьма интересный результат, попробуйте, на минутках значения больше 10 хватит.
появляется спутник Машки сверху или снизу в зависимости от знака числа и что еще забавнее таких уровней можно нарисовать целую гору. Вот только не совсем понятно, каким образом они вычисляются?