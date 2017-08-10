Куда ушел сигнал топ 1? (Не буду называть чтобы не рекламировать) - страница 6
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да и опять же все эти показатели выводят на CALM .. даже его просадка в 45% не опускает его с первого места .. только вышел из нее и уже на первом месте во всех кнопках... такое чувство что весь рейтинг подогнали под его сигнал
они по балансу смотрят.
А по поводу этого у кого какие мысли есть ?
А по поводу этого у кого какие мысли есть ?
а что тут необычного?
Разработчики вышли на правильный путь с добавлением новых рубрик, детально пока ещё не изучал, но уже не понятно на чем основывается "Min риск" ?
Давно, надо что-то сделать, вплоть до того, что перед подпиской навязать инвестору просмотреть 100 сигналов по разным критериям или как вариант разбить рейтинг:
- Низкий риск >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории
- Средний риск >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории
- Высокий риск >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории
- Сигналы по количеству подписчиков >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории
Такие меры помогут всем ...
Разработчики вышли на правильный путь с добавлением новых рубрик, детально пока ещё не изучал, но уже не понятно на чем основывается "Min риск" ?
а что тут необычного?
а что тут необычного?
Это простой фильтр, он попросту бесполезный. Еще раз повторюсь, последний кто слил 500 подписчиков имел очень низкую просадку и высокий доход, плюс историю в 3 года почти.
Я думаю этот фильтр очень полезен, но к сожалению пока он не работает так как надо.... он должен включать в себя несколько показателей сигнала и перемещать сигналы в другие разделы, если не отвечает требованиям. Давайте ещё раз поднимем обсуждение, какие стандарты при мин. рисках должны быть? Думаю в ближайшее время выскажу свою точку зрения по рейтингу, как я это вижу Стандарты при выборе торгового сигнала - 2017
Я имела ввиду рейтинг сигналов, у первого сигнала нет цифры, но он стоит на первом месте. Если это ничего необычного, то ок ладно тогда.
Последний кто слил 500 подписчиков имел просадку 10%, это низкий риск, много подписчиков, и что бы это вам дало?
Сервис сигналов правильно сделали, что показывают когда сигнал начал мониторится, нужно было хотя бы немного понаблюдать как они торгуют в реале.