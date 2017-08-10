Куда ушел сигнал топ 1? (Не буду называть чтобы не рекламировать) - страница 6

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Sergey Lobov:

да и опять же все эти показатели выводят на CALM .. даже его просадка в 45% не опускает его с первого места .. только вышел из нее и уже на первом месте во всех кнопках... такое чувство что весь рейтинг подогнали под его сигнал


они по балансу смотрят.


 

А по поводу этого у кого какие мысли есть ?


 
DZubova:

А по поводу этого у кого какие мысли есть ?



а что тут необычного?

 

Разработчики вышли на правильный путь с добавлением новых рубрик, детально пока ещё не изучал, но уже не понятно на чем основывается "Min риск" ?

 
Andrei Grass:

Давно, надо что-то сделать, вплоть до того, что перед подпиской навязать инвестору просмотреть 100 сигналов по разным критериям или как вариант разбить рейтинг:

- Низкий риск  >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории

- Средний риск >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории

- Высокий риск >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории

- Сигналы по количеству подписчиков >> (показать 20 топ) >>> смотреть всех в данной категории

Такие меры помогут всем ...

Последний кто слил 500 подписчиков имел просадку 10%,  это низкий риск,  много подписчиков,  и что бы это вам дало? 

 
Andrei Grass:

Разработчики вышли на правильный путь с добавлением новых рубрик, детально пока ещё не изучал, но уже не понятно на чем основывается "Min риск" ?

Это простой фильтр,  он попросту бесполезный. Еще раз повторюсь,  последний кто слил 500 подписчиков имел очень низкую просадку и высокий доход,  плюс историю в 3 года почти. 
 
Alexey Volchanskiy:

а что тут необычного?

Alexey Volchanskiy:

а что тут необычного?

А не обычного что ... МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК...( КТО CALM)....МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ - ( КТО CALM)... СТАБИЛЬНОСТЬ- ( КТО CALM)... В ПЛЮСЕ ЗА МЕСЯЦ - ( КТО CALM).. то есть все что бы он не сделал один х-н он впереди планеты всей...


 
Ramiz Mavludov:
Это простой фильтр,  он попросту бесполезный. Еще раз повторюсь,  последний кто слил 500 подписчиков имел очень низкую просадку и высокий доход,  плюс историю в 3 года почти. 

Я думаю этот фильтр очень полезен, но к сожалению пока он не работает так как надо.... он должен включать в себя несколько показателей сигнала и перемещать сигналы в другие разделы, если не отвечает требованиям. Давайте ещё раз поднимем обсуждение, какие стандарты при мин. рисках должны быть?  Думаю в ближайшее время  выскажу свою точку зрения по рейтингу, как я это вижу Стандарты при выборе торгового сигнала - 2017


 

Я имела ввиду рейтинг сигналов, у первого сигнала нет цифры, но он стоит на первом месте. Если это ничего необычного, то ок ладно тогда.

 
Ramiz Mavludov:
Последний кто слил 500 подписчиков имел просадку 10%,  это низкий риск,  много подписчиков,  и что бы это вам дало? 


Сервис сигналов правильно сделали, что показывают когда сигнал начал мониторится, нужно было хотя бы немного понаблюдать как они торгуют в реале. 

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