Куда ушел сигнал топ 1? (Не буду называть чтобы не рекламировать) - страница 7

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DZubova:

Сервис сигналов правильно сделали, что показывают когда сигнал начал мониторится, нужно было хотя бы немного понаблюдать как они торгуют в реале. 


Так я не говорил что не правильно сделали) Просто смысла нет.

 
Sergey Lobov: я вообще поражаюсь на расчет  рейтинга.. CALM ушел в просадку но первое место за ним зарезервировано...  начнем с цифры 2 ...
 
Sergey Lobov: я вообще поражаюсь на расчет  рейтинга.. CALM ушел в просадку но первое место за ним зарезервировано...  начнем с цифры 2 ...

D)))))

Метаквоты, такие метаквоты

 
Ramiz Mavludov:
Последний кто слил 500 подписчиков имел просадку 10%,  это низкий риск,  много подписчиков,  и что бы это вам дало? 


Такой сигнал испортил свою историю и уже не когда не может вернуться в рубрику "низкий риск", но думаю низкий риск в рейтинге, должен складываться не только по уровню просадки. К примеру, сигнал должен сочетать как минимум просадку, обязательно закрытый месяц в плюс, доходность, время... и естественно у кого лучшие показатели тот впереди)) Конечно, в идеале много других показателей, но мне бы уже так было интересно в поиске и конкуренции.

 
Sergey Lobov:

да, это как-то неправильно, что цифры пропущены.

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