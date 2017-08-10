Куда ушел сигнал топ 1? (Не буду называть чтобы не рекламировать) - страница 7
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Сервис сигналов правильно сделали, что показывают когда сигнал начал мониторится, нужно было хотя бы немного понаблюдать как они торгуют в реале.
Так я не говорил что не правильно сделали) Просто смысла нет.
D)))))
Метаквоты, такие метаквоты
Последний кто слил 500 подписчиков имел просадку 10%, это низкий риск, много подписчиков, и что бы это вам дало?
Такой сигнал испортил свою историю и уже не когда не может вернуться в рубрику "низкий риск", но думаю низкий риск в рейтинге, должен складываться не только по уровню просадки. К примеру, сигнал должен сочетать как минимум просадку, обязательно закрытый месяц в плюс, доходность, время... и естественно у кого лучшие показатели тот впереди)) Конечно, в идеале много других показателей, но мне бы уже так было интересно в поиске и конкуренции.
да, это как-то неправильно, что цифры пропущены.