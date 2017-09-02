Суммируем сигналы от Moving Average с разных таймфреймов - страница 2
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Сейчас при Reverse=false происходит покупка при цене ниже МА и продажа - выше МА. А должно же быть наоборот при выключенном реверсе (false)?
Может быть как угодно - торгует ведь робот и ему всё равно: его параметры подбираются опытным путём.
В любом случае будет ДВА возможных исхода: "истина" и "реверс". Кто из них сверху, а кто снизу - не имеет значение.
Новедь реверс false это же выключен по логике должен быть, а он включен получается.
Кто-то предпочитает ПОКУПАТЬ, когда цена НАД индикатором MA, а кто-то предпочитает ПОКУПАТЬ, когда цена ПОД индикатором MA. То, что для первых "истина" на покупку - для вторых будет "реверс" на покупку.
А так вообщем - хороший и простой модуль сигналов с понятной логикой, которую легко отследить даже визуально. А сигнал берется от одной МА на одном таймфрейме или на нескольких сразу?
Для этого нужно в Мастере MQL5 добавить не один, а два (или больше) модулей сигналов пользовательского индикатора.
И на каком таймфрейме лучше его использовать?
А, ясно - а так он торгует на одной МА с периодом 12 по умолчанию, а Вы считаете какой лучше таймфрейм исользольвать для одной МА?
Символ и таймфрейм - это Вы сами должны выяснить.
Я так понял, что пока рабочий только модуль сигналов выше-ниже МА, а сама идея в теме поста еще не реализована ...
Да, идея озаглавленная в названии темы ещё не реализована.
... и как выбирать другой ТФ при использовании второго модуля)?
Это всё делается в Мастере MQL5:
Andy:
Vladimir Karputov:
Внимание: в конструкторе модуля сигналов паттерну присваивается значение не 100%, а 80%:
А можно еще это подробней объяснить - что это значит?
Основные принципы (как формируется сигнал, что такое веса ...) изложены в статье Мастер MQL5: Новая версия.
Описание "Внимание: в конструкторе модуля сигналов паттерну присваивается значение не 100%, а 80%:" сделано для тех, кто хочет перепроверить получаемый вес сигнала. Кто будет вручную пересчитывать - тот поймёт.