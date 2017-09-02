Суммируем сигналы от Moving Average с разных таймфреймов - страница 2

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Andy:
Сейчас при Reverse=false происходит покупка при цене ниже МА и продажа - выше МА. А должно же быть наоборот при выключенном реверсе (false)?

Может быть как угодно - торгует ведь робот и ему всё равно: его параметры подбираются опытным путём.

В любом случае будет ДВА возможных исхода: "истина" и "реверс". Кто из них сверху, а кто снизу - не имеет значение.

 
Andy:

Новедь реверс false  это же выключен по логике должен быть, а он включен получается.


Кто-то предпочитает ПОКУПАТЬ, когда цена НАД индикатором MA, а кто-то предпочитает ПОКУПАТЬ, когда цена ПОД индикатором MA. То, что для первых "истина" на покупку - для вторых будет "реверс" на покупку.

 
Andy:

А так вообщем - хороший и простой модуль сигналов с понятной логикой, которую легко отследить даже визуально. А сигнал берется от одной МА на одном таймфрейме или на нескольких сразу?


Для этого нужно в Мастере MQL5 добавить не один, а два (или больше) модулей сигналов пользовательского индикатора.


Andy:

И на каком таймфрейме лучше его использовать?

Символ и таймфрейм - это Вы сами должны выяснить.
 
Andy:

А, ясно - а так он торгует на одной МА с периодом 12 по умолчанию, а Вы считаете какой лучше таймфрейм исользольвать для одной МА?


Символ и таймфрейм - это Вы сами должны выяснить.

 
Andy:
Я так понял, что пока рабочий только модуль сигналов выше-ниже МА, а сама идея в теме поста еще не реализована ...

Да, идея озаглавленная в названии темы ещё не реализована.


Andy:
... и как выбирать другой ТФ при использовании второго модуля)?

Это всё делается в Мастере MQL5:

Выбираем для модуля сигналов другой символ

 

Andy:

Vladimir Karputov:

Внимание: в конструкторе модуля сигналов паттерну присваивается значение не 100%, а 80%:

А можно еще это подробней объяснить - что это значит?


Основные принципы (как формируется сигнал, что такое веса ...)  изложены в статье Мастер MQL5: Новая версия.


Описание "Внимание: в конструкторе модуля сигналов паттерну присваивается значение не 100%, а 80%:" сделано для тех, кто хочет перепроверить получаемый вес сигнала. Кто будет вручную пересчитывать - тот поймёт. 

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5".
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