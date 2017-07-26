Ошибка вывода значения даты публикации сигнала?
Это вы эксперта пишите? А что еще можно получить о сигналах? Скиньте инфу сюда. Я проставлюсь.
abcdcba:
Это вы эксперта пишите? А что еще можно получить о сигналах? Скиньте инфу сюда. Я проставлюсь.
Это вы эксперта пишите? А что еще можно получить о сигналах? Скиньте инфу сюда. Я проставлюсь.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalpropertiesЯ пью сухое белое вино. Франция или Чили ;)
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов
- www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Andrey Khatimlianskii:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalpropertiesЯ пью сухое белое вино. Франция или Чили ;)
Дзинь-дзинь )) Меня поражает нежелание многих людей просто заглянуть в хелп ))
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В терминале ничего не выдает. Как и SIGNAL_BASE_DATE_STARTED. Не могу понять в чем ошибка..