Ошибка вывода значения даты публикации сигнала?

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void Info()
  {
//--- запрашиваем общее количество сигналов в базе 
   int total=SignalBaseTotal();
//--- цикл по всем сигналам 
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      //--- выбираем сигнал для дальнейшей работы 
      if(SignalBaseSelect(i))
        {
         //--- получение свойств сигнала 
         long   date=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED);         
         Print(TimeToString((datetime)date));
        }
      else
         PrintFormat("Ошибка выбора сигнала. Код ошибки=%d",GetLastError());
     }
  }

В терминале ничего не выдает. Как и SIGNAL_BASE_DATE_STARTED. Не могу понять в чем ошибка..


 
Alexander Fedosov:

В терминале ничего не выдает. Как и SIGNAL_BASE_DATE_STARTED. Не могу понять в чем ошибка..



Да, при этом странное значение количества сигналов


МТ4 1090
 
Это вы эксперта пишите? А что еще можно получить о сигналах? Скиньте инфу сюда. Я проставлюсь.
 
abcdcba:
Это вы эксперта пишите? А что еще можно получить о сигналах? Скиньте инфу сюда. Я проставлюсь.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties

Я пью сухое белое вино. Франция или Чили ;)
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Andrey Khatimlianskii:

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties

Я пью сухое белое вино. Франция или Чили ;)

Дзинь-дзинь )) Меня поражает нежелание многих людей просто заглянуть в хелп ))

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