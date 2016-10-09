Сигнал

Как узнать дату публикации сигнала на этом сайте.
 
traderEvgen:
Только если посмотреть в ленте пользователя - провайдера сигнала, когда он опубликовал сигнал. Больше никак.

 
Alexandr Saprykin:

так этаже лента не доступна ?
 
Provider_Signal:
Твоя доступна)))


 
Alexey Viktorov:

как вы это нашли ?) в каком разделе смотреть. я не вижу(

 
Provider_Signal:

Нажми на имя пользователя и смотри всё что тебе позволено видеть.
 
Alexey Viktorov:
спасибо
