Сигнал
Как узнать дату публикации сигнала на этом сайте.
traderEvgen:
Только если посмотреть в ленте пользователя - провайдера сигнала, когда он опубликовал сигнал. Больше никак.
Alexandr Saprykin:так этаже лента не доступна ?
Alexey Viktorov:
Твоя доступна)))
как вы это нашли ?) в каком разделе смотреть. я не вижу(
Provider_Signal:Нажми на имя пользователя и смотри всё что тебе позволено видеть.
как вы это нашли ?) в каком разделе смотреть. я не вижу(
Alexey Viktorov:спасибо
Нажми на имя пользователя и смотри всё что тебе позволено видеть.
