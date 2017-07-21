Мультитестер
Неужели всем пофигу и только я этим заморочился?
Почему как только к паре в тестере, в визуальном режиме, обратиться через функцию CopyXXXX то появляется её окно, а если просто через SymbolInfoTick то окно не появляется ?
Понятно дело что по тикам мы получаем только текущие тики а через копи функцию историю, но вот факт открытия окна пары меня немного напрягает. Есть ли для тестирования какая разница при его наличии или отсутствии ?
Если нет то почему разработчики сделали 2 модели поведения ?
Уточните пожалуйста, что вы называете "окном пары" и где оно появляется.
Желательно приложить скриншот(ы) с объяснением что именно вы делаете.
Уточните пожалуйста, что вы называете "окном пары" и где оно появляется.
Желательно приложить скриншот(ы) с объяснением что именно вы делаете.
Да всё очень просто.
Если я обращаюсь к валютным парам с помощью функций CopyХХХХ то эти пары загружаются не только в окно Обзор рынка, но и им открываются окна. Вот скрин:
Если же я обращаюсь к валютным парам только с помощью SymbolInfoTick то пары загружаются только в окно обзор рынка и всё. Вот скрин:
Вот хотел узнать важно ли это для тестирования или нет. И почему сделано два таких разных поведения.
А в чем у вас вопрос? Почему сделали так, а не иначе? Посчитали логичным, видимо.
Если данные графика не запрашивались, график не рисуется. Иначе — рисуется.
В чем проблема?
А в чем у вас вопрос? Почему сделали так, а не иначе? Посчитали логичным, видимо.
Если данные графика не запрашивались, график не рисуется. Иначе — рисуется.
В чем проблема?
Это не проблема. Это просто любопытство - зачем сделано две модели поведения. В чём суть ?
Это не проблема. Это просто любопытство - зачем сделано две модели поведения. В чём суть ?
Держать в уме и отображать только необходимые (запрошенные) данные.
Модель поведения ровно одна. При любом запросе истории, отличной от тестируемого символа и/или периода, будь то Copy-функции либо расчёт любого индикатора, в визуальном тестере появляется соответствующий график.
Пока запроса истории не сделают, график не появится.
Не все запросы SymbolInfo приводят к подкачке истории. И это сделано специально, чтобы исключить неоправданный трафик
В документации это отображено вполне подробно. https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing#multicurrency
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Почему как только к паре в тестере, в визуальном режиме, обратиться через функцию CopyXXXX то появляется её окно, а если просто через SymbolInfoTick то окно не появляется ?
Понятно дело что по тикам мы получаем только текущие тики а через копи функцию историю, но вот факт открытия окна пары меня немного напрягает. Есть ли для тестирования какая разница при его наличии или отсутствии ?
Если нет то почему разработчики сделали 2 модели поведения ?