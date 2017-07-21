Мультитестер

Новый комментарий
 

Почему как только к паре в тестере, в визуальном режиме, обратиться через функцию CopyXXXX то появляется её окно, а если просто через SymbolInfoTick то окно не появляется ?
Понятно дело что по тикам мы получаем только текущие тики а через копи функцию историю, но вот факт открытия окна пары меня немного напрягает. Есть ли для тестирования какая разница при его наличии или отсутствии ?
Если нет то почему разработчики сделали 2 модели поведения ?

 

Неужели всем пофигу и только я этим заморочился?

 
Alexey Oreshkin:

Почему как только к паре в тестере, в визуальном режиме, обратиться через функцию CopyXXXX то появляется её окно, а если просто через SymbolInfoTick то окно не появляется ?
Понятно дело что по тикам мы получаем только текущие тики а через копи функцию историю, но вот факт открытия окна пары меня немного напрягает. Есть ли для тестирования какая разница при его наличии или отсутствии ?
Если нет то почему разработчики сделали 2 модели поведения ?

Уточните пожалуйста, что вы называете "окном пары" и где оно появляется.

Желательно приложить скриншот(ы) с объяснением что именно вы делаете.

 
MQ Alexander:

Уточните пожалуйста, что вы называете "окном пары" и где оно появляется.

Желательно приложить скриншот(ы) с объяснением что именно вы делаете.


Да всё очень просто.
Если я обращаюсь к валютным парам с помощью функций CopyХХХХ то эти пары загружаются не только в окно Обзор рынка, но и им открываются окна. Вот скрин:

Если же я обращаюсь к валютным парам только с помощью SymbolInfoTick то пары загружаются только в окно обзор рынка и всё. Вот скрин:

Вот хотел узнать важно ли это для тестирования или нет. И почему сделано два таких разных поведения.

 

А в чем у вас вопрос? Почему сделали так, а не иначе? Посчитали логичным, видимо.

Если данные графика не запрашивались, график не рисуется. Иначе — рисуется.

В чем проблема?

 
Andrey Khatimlianskii:

А в чем у вас вопрос? Почему сделали так, а не иначе? Посчитали логичным, видимо.

Если данные графика не запрашивались, график не рисуется. Иначе — рисуется.

В чем проблема?


Это не проблема. Это просто любопытство - зачем сделано две модели поведения. В чём суть ?

 
Alexey Oreshkin:

Это не проблема. Это просто любопытство - зачем сделано две модели поведения. В чём суть ?

Держать в уме и отображать только необходимые (запрошенные) данные.

 

Модель поведения ровно одна. При любом запросе истории, отличной от тестируемого символа и/или периода, будь то Copy-функции либо расчёт любого индикатора, в визуальном тестере появляется соответствующий график.

Пока запроса истории не сделают, график не появится.

Не все запросы SymbolInfo приводят к подкачке истории. И это сделано специально, чтобы исключить неоправданный трафик

В документации это отображено вполне подробно. https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing#multicurrency

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
  • www.mql5.com
Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Новый комментарий