Вылетает ошибка invalid price - страница 2
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А какое значение возвращает метод TickSize по данному символу? 10 или 1?
10. У инструмента RTS цены кратны 10.
10. У инструмента RTS цены кратны 10.
Нет, Вы проверьте по склейке, а не по RTS.
Нет, Вы проверьте по склейке, а не по RTS.
Да, там тоже написано 10.
Да, там тоже написано 10.
А какое значение возвращает метод TickSize по данному символу? 10 или 1?
Не понимаю, как Вы при использовании метода NormalizePrice класса CSymbolInfo получаете на данном символе в SL и TP цены оканчивающиеся не "0"? У Вас там и "1" и "9".
Второе: поставьте такие принты:
Ошибки возникают, когда: цена открытия позиция не совпадает в ценой Last и при этом Last равен стопу (SL или TP).
Так, у меня выводило в итоге любые числа при NormalizePrice. Сам не пойму, почему. В итоге полностью все ошибки ушли только при самостоятельном расчете чисел, относительно TickSize. Не знаю, в чем могут быть причины.P.s. две функции добавлю, спасибо, если будут ошибки, я сюда еще отпишу. Но все ошибки полностью прошли с помощью данной манипуляции.
Так должен или нет советник в тестере работать на склейках?
Так должен или нет советник в тестере работать на склейках?
Должен, всё нормально) Просто для RTS почему-то получение цены покупки, sl и tp высчитывается, лично у меня, по-другому)
Должен, всё нормально) Просто для RTS почему-то получение цены покупки, sl и tp высчитывается, лично у меня, по-другому)
Stop = оптимизируемое число. Такая штука нормализует стоп по цене. Я слишком намучился со всем, что после данного костыля у меня всё заработало и я ничего просто не трогаю больше)