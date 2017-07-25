Сигналы vs Инвесторы - страница 4

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Предлагаю формулировку "не доживёт" трактовать, как "принудительное закрытие счёта (маржин кол, стоп аут) до момента закрытия конкурса.

OK

 

Пари


Vladimir Gribachev vs Rashid Umarov по конкурсному счёту https://www.mql5.com/ru/signals/320666 с формулировкой "не доживёт" трактовать, как "принудительное закрытие счёта (маржин кол, стоп аут) до момента закрытия конкурса. заключено. Каждый поставил по $10.

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ScalpHunter 2
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock ScalpHunter 2
  • 20.00 USD
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock ScalpHunter 2 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Конечно доживёт, если не торговать.

 

Последний трейд: 2 дня. 

Непорядок, здесь пари уже заключили, а торговли нет уже два дня.

 
Vladimir Karputov:

Последний трейд: 2 дня. 

Непорядок, здесь пари уже заключили, а торговли нет уже два дня.


так условие было на дто что доживет\не доживет а не на то что торговать надо обязательно

 
Rashid Umarov:

Ставлю $10, что он не доживет до окончания конкурса :)

https://www.mql5.com/ru/signals/320666


можно и $20 поставить.
 
Vladimir Bednyakov:

можно и $20 поставить.

Ставить будете? 

 
Vladislav Soliev:

Конечно доживёт, если не торговать.


Однозначно. 

Но если остановится и не будет торговать, для меня равнозначно не дожил.

 
Sergey Chalyshev:

Однозначно. 

Но если остановится и не будет торговать, для меня равнозначно не дожил.


 

Торговли нет. Пари заключено. Так не честно!

123456
Новый комментарий