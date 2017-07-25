Сигналы vs Инвесторы - страница 4
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Предлагаю формулировку "не доживёт" трактовать, как "принудительное закрытие счёта (маржин кол, стоп аут) до момента закрытия конкурса.
OK
Пари
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сигналы vs Инвесторы
Rashid Umarov, 2017.07.07 17:20
Ставлю $10, что он не доживет до окончания конкурса :)
https://www.mql5.com/ru/signals/320666
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сигналы vs Инвесторы
Vladimir Gribachev, 2017.07.07 17:41
Поддерживаю пари
Ставлю $10 на то, что доживет :)
Vladimir Gribachev vs Rashid Umarov по конкурсному счёту https://www.mql5.com/ru/signals/320666 с формулировкой "не доживёт" трактовать, как "принудительное закрытие счёта (маржин кол, стоп аут) до момента закрытия конкурса. заключено. Каждый поставил по $10.
Конечно доживёт, если не торговать.
Последний трейд: 2 дня.
Непорядок, здесь пари уже заключили, а торговли нет уже два дня.
Последний трейд: 2 дня.
Непорядок, здесь пари уже заключили, а торговли нет уже два дня.
так условие было на дто что доживет\не доживет а не на то что торговать надо обязательно
Ставлю $10, что он не доживет до окончания конкурса :)
https://www.mql5.com/ru/signals/320666
можно и $20 поставить.
можно и $20 поставить.
Ставить будете?
Конечно доживёт, если не торговать.
Однозначно.
Но если остановится и не будет торговать, для меня равнозначно не дожил.
Однозначно.
Но если остановится и не будет торговать, для меня равнозначно не дожил.
Торговли нет. Пари заключено. Так не честно!