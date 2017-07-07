Играем в блиц ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 3 вопроса по 20 секунд - страница 2
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На то есть плечо. Но на этот счет не нужно заморачиваться. Достаточно перед совершением сделки вызвать AccountFreeMarginCheck(). Она даст ясный ответ, хватит денег на открытие или нет. "Все уже посчитано до Вас" )))
Игорь ноу меня проверка только в начале цикла - то есть когда нет воообще открытых позиций и как бы не подразумевается - там расчёт торговых требований идёт по свойствам инструмента - максимальный контракт, пользовательский лот и минимальный объём (минимальные требования к торговому лоту по инструменту). Мне не надо перед каждым OrderSend проверять наличие свободных денежных средств для торговли.
Вот открыл на 100$ депозите с плечом 100 6 позиций, можно ещё открывать, свободная маржа позволяет
Хорошо, я понял, я помню у брокера выбирал счёт и отдельно плечо указывал. Получается что я сам себя обманул, сейчас другой счёт сделаю, именно это меня столку и сбило.
Мне не надо перед каждым OrderSend проверять наличие свободных денежных средств для торговли.
Дело в том, что смысл проверки заключается именно в этом (проверить перед отправкой торгового запроса). Во всех других случаях нет смысла проверять достаточность средств, нет "места приложения силы".
Дело в том, что смысл проверки заключается именно в этом. Во всех других случаях нет смысла проверять достаточность средств, нет "места приложения силы".
В целом согласен, но если по уму всё делать там и ошибки надо возвращать все то есть код будет огого. А здесь я проверку забубенил сначала на корректные настройки а дальше уже всё норм -проблем не было ни разу. Там просто такой алгоритм что максимум 4 позиции открыты.
ВСЕМ СПАСИБО. Как обычно сам же дураком и оказался))) Пойду нормальный демо-счёт забубеню у брокера. Но если что не так я вернусь.
Только почему у меня терминал указывает отсутствие кредитного плеча?
Вот открыл на 100$ депозите с плечом 1:100 6 позиций, можно ещё открывать, свободная маржа позволяет
У вас на вкладке "История счёта" кредит 1: 100 отображается?
Попробовал пару сделок совершить, всё работает с лотом 0,01, то есть как бы плечо 1:100 присутствует, но информация в терминале так и не появилась о размере кредитного плеча.
У вас на вкладке "История счёта" кредит 1: 100 отображается?
Попробовал пару сделок совершить, всё работает с лотом 0,01, то есть как бы плечо 1:100 присутствует, но информация в терминале так и не появилась о размере кредитного плеча.
Получилось, спасибо. Так а почему в Истории счёта не отображается кредитное плечо или "кредит" это что-то другое?
Получилось, спасибо. Так а почему в Истории счёта не отображается кредитное плечо или "кредит" это что-то другое?
Мне трудно дать ответ на этот вопрос. Это примерно как описать воду тому, кто её ни разу не видел)
Мне трудно дать ответ на этот вопрос. Это примерно как описать воду тому, кто её ни разу не видел)
Хорошо я покопаюсь в инструкции пользователя МТ4
Справка терминала MT4: Терминал - История счёта
Ниже расположена сводная информация о финансовом состоянии счета (Summary):