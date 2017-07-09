Вы за предупреждение о перезагрузке сайта в виде бегущей строки?
- функция "Бегущая строка"
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Навеяло вот чем. Сегодня сочинял ответ в виде довольно большого куска кода. При отправке получил белый экран и знакомую надпись - service an anaivalaible
Мои матюги наверно слышали в километре вокруг! Достали эти перезагрузки без предупреждений. Хочу, чтобы за 5-10 минут появлялась бегущая строка с предупреждением.
Ваше мнение?
Навеяло вот чем. Сегодня сочинял ответ в виде довольно большого куска кода. При отправке получил белый экран и знакомую надпись - service an anaivalaible
Мои матюги наверно слышали в километре вокруг! Достали эти перезагрузки без предупреждений. Хочу, чтобы за 5-10 минут появлялась бегущая строка с предупреждением.
Ваше мнение?
Сочувствие и поддержка!
А почему именно бегущая строка? Другие способы не подходят?
Навеяло вот чем. Сегодня сочинял ответ в виде довольно большого куска кода. При отправке получил белый экран и знакомую надпись - service an anaivalaible
Мои матюги наверно слышали в километре вокруг! Достали эти перезагрузки без предупреждений. Хочу, чтобы за 5-10 минут появлялась бегущая строка с предупреждением.
Ваше мнение?
сохраняйтесь, бекапте ...
Нет ? Пишите в бумажном виде ...
А почему именно бегущая строка? Другие способы не подходят?
Сообщение в ЛС от администрации,самое то.
Сообщение в ЛС от администрации,самое то.
Тоже вариант. Бегущая строка навеяна постоянно появляющимися полосами с баннерами - рекламой продуктов в маркете
Не важен способ, важен принцип
сохраняйтесь, бекапте ...
Нет ? Пишите в бумажном виде ...
Логично, часто когда пишу большой текст, набиваю его, затем периодически как минимум сохраняю в буфер обмена.
А что, автосохранением не пользуетесь?
Вот смотрите, сейчас набиваю этот текст, а значок дискеты в правом углу уже активен - значит текст бекапится автоматически:
Сейчас проверим - вставлю сохранённый текст из этой дискеты в новом сообщении...
Ага, нюанс: в новом сообщении нужно сразу вставлять из дискетки... БУдем знать.
Так, другой эксперимент, пишу, пишу, и сейчас полностью выключу браузер
Текст в самом верху вставлен был (после перезапуска браузера) из дискетки.
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