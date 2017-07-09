Вы за предупреждение о перезагрузке сайта в виде бегущей строки?

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Всего проголосовало: 93
 

Навеяло вот чем. Сегодня сочинял ответ в виде довольно большого куска кода. При отправке получил белый экран и знакомую надпись - service an anaivalaible

Мои матюги наверно слышали в километре вокруг! Достали эти перезагрузки без предупреждений. Хочу, чтобы за 5-10 минут появлялась бегущая строка с предупреждением. 

Ваше мнение?

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Навеяло вот чем. Сегодня сочинял ответ в виде довольно большого куска кода. При отправке получил белый экран и знакомую надпись - service an anaivalaible

Мои матюги наверно слышали в километре вокруг! Достали эти перезагрузки без предупреждений. Хочу, чтобы за 5-10 минут появлялась бегущая строка с предупреждением. 

Ваше мнение?


Сочувствие и поддержка!

 

А почему именно бегущая строка? Другие способы не подходят?

 
Alexey Volchanskiy:

Навеяло вот чем. Сегодня сочинял ответ в виде довольно большого куска кода. При отправке получил белый экран и знакомую надпись - service an anaivalaible

Мои матюги наверно слышали в километре вокруг! Достали эти перезагрузки без предупреждений. Хочу, чтобы за 5-10 минут появлялась бегущая строка с предупреждением. 

Ваше мнение?


сохраняйтесь, бекапте ...

Нет ? Пишите в бумажном виде ...

 
Artyom Trishkin:

А почему именно бегущая строка? Другие способы не подходят?


Сообщение в ЛС от администрации,самое то.

 
HBT29:


Сообщение в ЛС от администрации,самое то.


Тоже вариант. Бегущая строка навеяна постоянно появляющимися полосами с баннерами - рекламой продуктов в маркете

Не важен способ, важен принцип

 
Vladimir Pastushak:

сохраняйтесь, бекапте ...

Нет ? Пишите в бумажном виде ...


Логично, часто когда пишу большой текст, набиваю его, затем  периодически как минимум сохраняю в буфер обмена.  

 

А что, автосохранением не пользуетесь?

Вот смотрите, сейчас набиваю этот текст, а значок дискеты в правом углу уже активен - значит текст бекапится автоматически:

бекап текста

Сейчас проверим - вставлю сохранённый текст из этой дискеты в новом сообщении...

 

Ага, нюанс: в новом сообщении нужно сразу вставлять из дискетки... БУдем знать.

 

Так, другой эксперимент, пишу, пишу, и сейчас полностью выключу браузер

Бекап автоматом сохранился на дискету

Текст в самом верху вставлен был (после перезапуска браузера) из дискетки.
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