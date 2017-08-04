Реально ли заработать 1 млн. долларов на FOREX, начиная с 1000 долларов? - страница 3
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это уже ПО все решает! я говорю ручками это не возможно, уйдем в минус.. вот
опять рекламщик....решил пропихнуть свой залежалый товар..
это уже ПО все решает! я говорю ручками это не возможно, уйдем в минус.. вот
Уважаемый, а вы тут реальность не попутали? Хотя бы заголовок форума на котором находитесь прочитайте, осознайте чем тут люди занимаются, и что здесь не домохозяйки тусуются.
это уже ПО все решает! я говорю ручками это не возможно, уйдем в минус.. вот
Открою Вам один секрет, чтобы ПО решило что то, ему нужно сначала сказать как решать. На основании чего. Это называется алгоритм внутри ПО. Представляете так работают абсалютно все программы. ВСЕ. И если вы не знаете что записать в ПО, то как вы собираетесь его использовать????
Признатся этот разговор мне уже порядком надоел и поэтому на прощание. Не занимайтесь ерундой и не вводите в заблуждение новичков. Сначала разберитесь что такое рынок в целом, а потом уже делайте выводы. Сможете или нет. Посмотрите статистику стратегий и т.д. Так что.....
Удачи!!!!
На счет рекламы, нечего не рекламировал! Только указал на статью, далее описал, что это ручками не возможно заработать!
Хитрый лис забыл упомянуть что каждый день нужно выигрывать и не ошибатся. Что то я сильно сумлеваюсь что можно совершить даже 20 сделок подряд в плюс..... Уж очень сильно я сумлеваюсь....
можно и 200 в плюс- но чем ближе к *мильёну* тем больше риск ошибиться ))
можно и 200 в плюс- но чем ближе к *мильёну* тем больше риск ошибиться ))
возможно это так и есть)))
Может потому что это не возможно торговать 20 сделок подряд в плюс???? Вы об этом не задумывались????
Ну как не возможно...всё возможно,просто какие риски будут скрываться,под этими сделками в плюс...)
Заработать это одно, а вот выплатят или нет это совсем другое....
Михаил, чтобы это было реально, имеем умное слово: диверсифицировать риски. То есть зарабатывать этот миллион у разных брокеров.
Реально ли заработать 1 млн. долларов на FOREX, начиная с 1000 долларов?