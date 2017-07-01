indicator on custom buffer is not supported yet
indicator on custom buffer is not supported yet
Что это?
ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090
А что Вы хотели увидеть?
А что Вы хотели увидеть?
Собственно ничего не хотел увидеть... однако увидел! и возникли вопросы, об ошибке/оповещении ни слова в документации... хотя по смыслу, конечно понятно, примерно... но хотелось бы деталей!
Собственно ничего не хотел увидеть... однако увидел! и возникли вопросы, об ошибке/оповещении ни слова в документации... хотя по смыслу, конечно понятно, примерно... но хотелось бы деталей!
Видеть то, чего нет. Или может хотите видеть то что будет.
indicator on custom buffer is not supported yet
Что это?
ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090
Замените:
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[])
на:
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[])
В SimplePanel используется OnCalculate на ценовых данных. В четвёрке этот вызов не поддерживается, поэтому выходит такое сообщение
Спасибо!
Спасибо!
У меня в МТ4 build 1090 эта панель Indicators\Examples\SimplePanel\SimplePanel.mq4 компилируется без ошибок, открывается, работает ... и там
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[])
У меня в МТ4 build 1090 эта панель Indicators\Examples\SimplePanel\SimplePanel.mq4 компилируется без ошибок, открывается, работает ... и там
indicator on custom buffer is not supported yet Что это? ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090
Вы пытаетесь запустить Indicators\Examples\SimplePanel\SimplePanel.mq4 ?
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indicator on custom buffer is not supported yet
Что это?
ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090