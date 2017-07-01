indicator on custom buffer is not supported yet

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indicator on custom buffer is not supported yet

Что это?

ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090

 
Matvey Alekseev:

indicator on custom buffer is not supported yet

Что это?

ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090


А что Вы хотели увидеть?

 
Victor Nikolaev:

А что Вы хотели увидеть?


Собственно ничего не хотел увидеть... однако увидел! и возникли вопросы, об ошибке/оповещении ни слова в документации... хотя по смыслу, конечно понятно, примерно... но хотелось бы деталей!

 
Matvey Alekseev:

Собственно ничего не хотел увидеть... однако увидел! и возникли вопросы, об ошибке/оповещении ни слова в документации... хотя по смыслу, конечно понятно, примерно... но хотелось бы деталей!


Видеть то, чего нет. Или может хотите видеть то что будет.

 
В SimplePanel используется OnCalculate на ценовых данных. В четвёрке этот вызов не поддерживается, поэтому выходит такое сообщение
 
Matvey Alekseev:

indicator on custom buffer is not supported yet

Что это?

ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090


Замените:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])

на:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
 
Slava:
В SimplePanel используется OnCalculate на ценовых данных. В четвёрке этот вызов не поддерживается, поэтому выходит такое сообщение

Спасибо!


Stanislav Korotky:

Спасибо!

 

У меня в МТ4 build 1090 эта панель Indicators\Examples\SimplePanel\SimplePanel.mq4 компилируется без ошибок, открывается, работает ... и там

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
 
STARIJ:

У меня в МТ4 build 1090 эта панель Indicators\Examples\SimplePanel\SimplePanel.mq4 компилируется без ошибок, открывается, работает ... и там

Работа индикатора SimplePanel построена на событиях от мыши и пользовательских событиях. А OnCalculate этому индикатору и не нужен вовсе. Поэтому всё работает
 
Matvey Alekseev:  

indicator on custom buffer is not supported yet   Что это?   ps: Запускаю SimplePanel из Examples... версия 4.00 билд 1090

Вы пытаетесь запустить Indicators\Examples\SimplePanel\SimplePanel.mq4  ?

 
Slava:   В SimplePanel используется OnCalculate на ценовых данных. В четвёрке этот вызов не поддерживается, поэтому выходит такое сообщение
Вы пишете об Indicators\Examples\SimplePanel\SimplePanel.mq4  ?
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