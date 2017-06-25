Для расширения возможностей сбора мнений лиц при голосовании, нужно транслировать вопросы в терминал - страница 3
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Да какая причина может быть??? Просто считаю это излишеством. Даже просмотр личных сообщений считаю излишеством. Жаль что разработчики не дают возможности самостоятельно настраивать терминал отключая все не нужные, по мнению пользователя, не используемые вкладки. Такие как "Компания", "Маркет, "Алерты", "Сигналы", "Библиотека" и даже "Почта" и "Новости". Терминал для торговли или для форума? Не понимаю...
Полностью поддерживаю.
Надо иметь возможность отключать ненужные вкладки.
Или хотя бы отключать, как это сделано для "Новостей"
Почему же Вы тогда участвуете в этой теме - зачем же поддерживать флуд!?
Т.е. , опросы-голосовалки и на форуме мешают?
Форум, по большому счёту, и есть место для флуда. Поэтому опросы-голосовалки и на форуме уместны.
А терминал превращать в зону флуда -- не только неуместно, но и вредно.
Полностью поддерживаю.
Надо иметь возможность отключать ненужные вкладки.
Или хотя бы отключать, как это сделано для "Новостей"
Может я не правильно помню, но кажется не так давно даже при снятой галке "Разрешить новости" эти новости доставали своими переключениями на эту вкладку.
У меня на всех терминалах новости отключены -- не достают.
А вот почта у некоторых контор заточена под рассылку своих новостей -- этим достают.
У меня на всех терминалах новости отключены -- не достают.
А вот почта у некоторых контор заточена под рассылку своих новостей -- этим достают.
Сейчас не достают, не спорю. Я сказал что не так давно доставали...
И вот мысли вслух: Недавно я высказывал, дискутировал с Ренатом о каком-то дополнительном файле в папке WebInstall. Дискуссия получилось не очень... пришлось удалить все свои посты... и вот что я подумал сейчас: может в этом файле как раз и есть те самые настройки которые переключают вкладку при поступлении новости или почты??? Не исключено... Ну хотя-бы чуток успокоил свою манию преследования.
Нафиг из терминала все свистелки-перделки. Форум уже в соцсеть превращают, так и в терминале ещё доставать будут...
А почему нет варианта ответа типа "А нахрена мне это?".
Потому что цель опроса — не узнать мнение людей, а продвинуть свою идею любой ценой.
Потому что цель опроса — не узнать мнение людей, а продвинуть свою идею любой ценой.
Интересная идея - в целом так оно всегда и есть - есть идея - человеку она кажется правильной и он устраивает опрос с целью реализации её, если она понравиться большинству.
В настоящем опросе я не учел такой вариант ответа, как "я не хочу влиять на развитие платформы и сервисов через голосование" - мне просто не пришла в голову такая мысль, что есть люди с такой гражданской позицией. Хорошо, что есть форум и мы смогли выявить целый пласт таких граждан.
Однако, проголосовать против этого введения можно, хоть и выбрав другую причину.
Интересная идея - в целом так оно всегда и есть - есть идея - человеку она кажется правильной и он устраивает опрос с целью реализации её, если она понравиться большинству.
В настоящем опросе я не учел такой вариант ответа, как "я не хочу влиять на развитие платформы и сервисов через голосование" - мне просто не пришла в голову такая мысль, что есть люди с такой гражданской позицией. Хорошо, что есть форум и мы смогли выявить целый пласт таких граждан.
Однако, проголосовать против этого введения можно, хоть и выбрав другую причину.
А вы всерьёз полагаете, что это голосование реально на что-то влияет? Пока вы не собственник ресурса и не имеете рычагов влияния на администрацию, голосование не более чем элемент общения на форуме )))
А вы всерьёз полагаете, что это голосование реально на что-то влияет? Пока вы не собственник ресурса и не имеете рычагов влияния на администрацию, голосование не более чем элемент общения на форуме )))