проблема с отображением индикатора - страница 2
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Значит где-то в расчётах пропускаете один или несколько баров (а возможно в этих барах или оставляете значение "0" или даже принудительно ставите "0"). Вот отрезок и рисует от цены с графика вниз в пропасть к нулю (а может даже не к нулю, а к какому-то значению со знаком минус).
спасибо, нашел баг, а по разукрашке не поможете, читал, пробовал, не получается, я просто раньше один буфер в два цвета не красил, не пойму как это сделать
спасибо, нашел баг, а по разукрашке не поможете, читал, пробовал, не получается, я просто раньше один буфер в два цвета не красил, не пойму как это сделать
Чоб я так помнил :).
Сейчас сам открою справку и напишу пример :)
Чоб я так помнил :).
Сейчас сам открою справку и напишу пример :)
спасибо огромное
Чоб я так помнил :).
Сейчас сам открою справку и напишу пример :)
спасибо разобрался, но возникла другая проблема, при переключении таймфрейма, значения буферов(arrows) появляются не там где нужно, и последнее значение уходит в низ!
или даже так
Итак, пример:
Должен менять цвет через КАЖДЫЕ "The length of sections in bars" - но что-то напутал - то через 9, то через 10 рисует. Но думаю, это не важно - главное что это максимально облегчённый пример рисования стилем рисования DRAW_COLOR_SECTION.
Цвет присваивается здесь:
а сами цвета (их два) задаются в "шапке":
Сам код:
Итак, пример:
Должен менять цвет через КАЖДЫЕ "The length of sections in bars" - но что-то напутал - то через 9, то через 10 рисует. Но думаю, это не важно - главное что это максимально облегчённый пример рисования стилем рисования DRAW_COLOR_SECTION.
Цвет присваивается здесь:
а сами цвета (их два) задаются в "шапке":
Сам код:
спасибо, но не пойму почему arrows разлетаються при смене Таймфрейма
я сделал так
for(int a=MathMin(ProceedMaxHistoryBars,rates_total-fractalBarsOnEachSide-1);a>=fractalBarsOnEachSide;a--)
{
if(Long[a]!=EMPTY_VALUE && Long[a]!=0)
{
Section[a]=low[a];
if(Section[a]>last)SectColor[a]=0;
else SectColor[a]=1;
last=Section[a];
}
else if(Short[a]!=EMPTY_VALUE && Short[a]!=0)
{
Section[a]=high[a];
if(Section[a]>last)SectColor[a]=0;
else SectColor[a]=1;
last=Section[a];
}
else Section[a]=EMPTY_VALUE;
}
спасибо разобрался, но возникла другая проблема, при переключении таймфрейма, значения буферов(arrows) появляются не там где нужно, и последнее значение уходит в низ!
Для этого добавил в OnInit() (версия 1.001) принудительное заполнение индикаторных буферов:
Для этого добавил в OnInit() (версия 1.001) принудительное заполнение индикаторных буферов:
спасибо, но arrows при смене тф все равно раскидывает по графику!!!