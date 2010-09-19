64-битной Windows 7 - WM_COMMAND
1. Что должен делать индикатор?
Удаляет "Эксперт" от графика.
2. Что пишет в логах?
Нет ошибки. Все в порядке.
3. Импорт ДЛЛ разрешен?
Да.
Попробуйте PostMessageW.
Вообще A(Ansi) функции для MetaTrader 5 лучше не использовать - это полностью юникодный проект.
В данном вопросе речь идет об winapi
У меня проблема возникла примерно с подобным. Существует некая DLL которая позволяет общаться MT4 и Excel (Лежит кстати на старом форуме).
Так вот, с MT4 она работат нормально, но в MT5 глючит (по причине несовместимости с юникодом)...
Я попытался его с
PostMessageW(hChart, WM_COMMAND, 0x80f3, 0);
Существовал эту ошибку
Почему этот индикатор работает только на 32 MetaTrader 5? Он не работает под 64-битной Windows 7 Почему?